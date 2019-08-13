По методичке США на митинге в Москве 10 августа насчитали 25 тыс. человек



Москва, 13 августа. Концерт-митинг в Москве 10 августа посетили не более 28 тыс. человек, а без учета сотрудников правоохранительных органов — не более 25 тыс. Данные цифры в два раза меньше, чем те, которые озвучили организаторы акции.

По данным ГУ МВД России по Москве, на митинг пришли порядка 20 тыс. человек. «Белый счетчик» заявлял, что акцию посетили почти 50 тыс. человек. Как сообщает «Московская газета», данные о 25 тыс. посетителей были получены при анализе фотографий с митинга при использовании принятого в США метода подсчета численности массовых мероприятий, разработанного профессором Калифорнийского университета Гербертом Джейкобсом.

«Если исходить из методики подсчета по «методу Джейкобса», то 10 августа на Сахарова было 28 тысяч человек, а если еще полицию отнять, то не больше 25 тысяч», — утверждают инсайдеры.

Незаконные уличные акции в Москве продолжаются с конца июля. Поводом для них стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу из-за фальсификации подписей. Ранее ФАН писало о том, как у одного из нарушителей, скандального юриста ФБК Любови Соболь, был найден целый подпольный цех по подделке подписей избирателей. К тому же ее уличили в использовании подписей мертвых людей.

В ходе уличных беспорядков 27 июля и 3 августа неоднократно в отношении полицейских устраивались провокации. Протестующие распыляли в сторону полиции газ, бросали в нее бутылки. А 10 августа около трех тысяч человек, купившихся на призывы провокаторов, перевели санкционированную акцию в незаконную плоскость — с зажиганием дымовых шашек, разбиванием машин и препятствованием движению автотранспорта. Однако благодаря слаженным действиям полиции беспорядки были пресечены.