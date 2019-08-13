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Россия

Путин рассказал о развитии дорожной сети Калининградской области

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Путин рассказал о развитии дорожной сети Калининградской области

Севастополь, 13 августа. Развитие дорожной сети Калининградской области будет продолжено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и первым заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым.

В ходе беседы обсуждались крупные проекты АО «ВАД», в частности, трасса, которую недавно сдали в Калининградской области. Путин подчеркнул, что трасса получилась «очень хорошая, качественная и достойная». Глава государства отметил, что дороги региона должны развиваться и дальше.

«Планы по развитию дорожной сети в Калининградской области существуют, они никуда не делись. И мы продолжим эту работу», — сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что во время переговоров, состоявшихся 13 августа, представители АО «ВАД» заверили Владимира Путина в запуске трассы «Таврида» в установленные сроки. Новая дорога пройдет через через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Планируется, что трассу введут в эксплуатацию в декабре 2020 года. При этом движение по «Тавриде» откроют уже в сентябре следующего года. Новая трасса свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем в обход населенных пунктов, а время пути от начального до конечного пункта поездки составит около четырех часов.

Отметим, что в ходе встречи Владимир Путин поздравил «ВАД» с 25-летием. Глава государства пожелал строительной компании дальнейших успехов.

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Источник: ТАСС
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