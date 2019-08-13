Завершены съемки фильма Данилы Козловского о Чернобыле

Москва, 13 августа. Завершены съемки картины режиссера Данилы Козловского, основанной на истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Фильм ожидается в прокате с 8 октября 2020 года, сообщили в компании «Нон-Стоп», которая создавала картину.

Съемки фильма Козловского под рабочим названием «Когда падали аисты» завершились в понедельник. Работы шли на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и в Хорватии. В прокат фильм должен выйти 8 октября следующего года, передает ТАСС.

Козловский вместе с Оксаной Акиньшиной исполнит главную роль. В фильме также можно будет увидеть Филиппа Авдеева, Николая Козака, Игоря Черневича, Равшану Куркову.

В начале года на экраны вышел сериал «Чернобыль», снятый компанией HBO. Картина состоит из пяти эпизодов, представляющих собой авторский взгляд на катастрофу на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

По словам сценариста, создатели сериала поставили перед собой рассказать за пять часов историю, которая происходила в течение двух-трех лет. Проект шведского режиссера Йохана Ренка «Чернобыль» появился на экранах почти одновременно с финальным сезоном «Игры престолов», но быстро обогнал конкурента в зрительском рейтинге портала IMDb и неожиданно возглавил топ самых популярных сериалов в истории, передавал RT.

Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала Крейг Мэйзин рассказал ранее, что знает, что продюсер Александр Роднянский и Козловский заявили о съемках фильма о Чернобыле. Как сообщала «Газета.ру», он отметил, что это тяжелый процесс и пожелал удачи российским коллегам.