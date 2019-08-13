Instagram арестованного на незаконном митинге Светова заблокирован за детское порно

Москва, 13 августа. В реестр запрещенной в РФ информации была внесена страница в Instagram федерального комитета незарегистрированной «Либертарианской партии» Михаила Светова. Об этом сообщает Роскомнадзор, пояснив, что на ней содержалась детская порнография.

Роскомнадзор потребовал от администрации Instagram удалить эту страницу. Как отметили в ведомстве, решение было принято на основе проведенной экспертизы. На данном этапе, внесение страницы в реестр не подразумевает ее блокировки, подчеркнули специалисты Роскомнадзора.

Как заявил председатель «Либертарианской партии» Сергей Бойко, Светов уже давно забросил этот аккаунт.

«Тот аккаунт в инстаграме он давно не ведет. Его действующий аккаунт в твиттере никто не трогал, сейчас его ведет доверенное лицо Михаила, так как сам он отбывает 30 суток в спецприемнике», — сказал Бойко.

Сейчас Светов находится под административным арестом: 31 июля суд признал его виновным в повторном нарушении законодательства о митингах, назначив наказание сроком в 30 суток. Причиной стало участие Светова в незаконной уличной акции на Трубной площади 16 июля, где он активно призывал москвичей присоединиться к несогласованному митингу и массовым беспорядкам.

Поводом для организации незаконной акции стал недопуск так называемых «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал ряду оппозиционеров из-за большого количества недействительных подписей. Примечательно, что еще до проверки документов на просторах Интернета появились видеоролики, на которых зафиксирована работа «активистов», рисующих подписи в пользу «независимых кандидатов». В то же время в подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь фигурировали имена давно умерших людей.