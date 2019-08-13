Суд разрешил допросить Порошенко с применением детектора лжи

Киев, 13 августа. Украинский суд разрешил допросить бывшего президента страны Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением детектора лжи. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии», — передает сообщение украинского ведомства KP.RU.

Напомним, ГБР ведет расследование 11 уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера.

Ранее Порошенко заявил, что он готов дать показания с использованием полиграфа, но не в кабинете ГБР, а в эфире телеканала «Прямой», который контролируется экс-президентом, передает «Вечерняя Москва». Бывший украинский лидер объяснил такое решение своим недоверием к следователям. В связи с громким заявлением Порошенко пользователи Сети предположили, что после проверки на детекторе лжи экс-президент перейдет на тюремную баланду.