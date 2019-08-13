Меркель рассказала о своих планах после ухода с поста канцлера ФРГ

Берлин, 13 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в Бундестаг в 2021 году не собирается заниматься активной политической деятельностью.

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду», — рассказала Меркель на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung.

Канцлер ФРГ также добавила, что не собирается заниматься политикой и на уровне ЕС, напомнив, что «все посты там уже только что были распределены».

Меркель ушла с поста руководителя Христианско-демократического союза в декабре 2018 года. На этом посту ее сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как сообщали «Известия», каждый третий немец выступает за то, чтобы Меркель досрочно ушла со своего поста. Согласно данным опроса социологической службы YouGov, за уход Меркель до окончания полномочий нынешнего состава бундестага выступают 38% респондентов.

В начале года многие испугались за здоровье Меркель. Впервые ей стало неожиданно плохо во время официального приема 18 июня на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Второй раз приступ дрожи начался 27 июня — во время встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ она испытала 10 июля в ходе встречи с главой правительства Финляндии Антти Ринне. Помимо этого, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за угрозы повторения приступов.

В конце июля «Газета.ру» сообщала, что Меркель уйдет в длительный отпуск на фоне большого числа приступов дрожи.