Мегаполисы США утопают в фекалиях от бомжей

Мусорный кризис в США, начавшийся в президентство Барака Обамы, достиг критических масштабов. Крупнейшие американские города, включая жемчужину Калифорнии Сан-Франциско завалены мусором, помоями, а также отходами жизнедеятельности бездомных и наркоманов. Экологи и волонтеры сообщают о фекалиях и тысячах игл для инъекций, обнаруженных во время акций по очистке улиц. СМИ с ужасом констатируют: Штаты покрыты «национальным позором».

В одной из последних громких публикаций на тему городских улиц, исчезающих под слоем мусора и ночлежками бездомных, колумнист The Los Angeles Times Стив Лопез сообщает о нашествии крыс в районе одной из полицейских станций. Из-за антисанитарной обстановки один из стражей правопорядка даже подцепил брюшной тиф. Но еще больше, чем инфекционные заболевания, медиков волнует вопрос наркозависимости, принимающей в некоторых штатах масштабы эпидемии.

Бывшие налогоплательщики лишаются своего жилья ради дозы и пополняют ряды бездомных, с которыми Америка в том же Сан-Франциско не может справиться уже несколько десятилетий. Еще больше нищих на улице, еще больше шприцев, еще больше грязи — Америка стала помойкой.

Муниципальные власти ежегодно увеличивают бюджет на уборку городских территорий, но никогда не успевают за стабильно растущими масштабами бедствия. Общественники и журналисты задаются вопросом: есть ли предел, после которого этот клубок проблем, где сплелись социальное неравенство, наркомания и антисанитария, перестанет расти подобно снежному кому?

«Это точно XXI век?»

Коренной житель Калифорнии, Лопез в своем репортаже с улиц Лос-Анджелеса рассказывает о нашествии крыс на центр города и не стесняясь использует военные метафоры: «армии грызунов», «наступление», «захват».

«Какой это век? Это точно XXI век в крупнейшем городе страны с одной из самых сильных экономик мира? Или кто-то перелистнул календарь на несколько сотен лет назад?» — задается вопросом журналист.

Автор пытается понять, когда это стало нормой и улицы «города ангелов» превратились в безграничную дурно пахнущую свалку. А главное, кто за это в ответе?

Скажем, буквально год назад в том же Лос-Анджелесе бригады из департамента общественных работ округа Ориндж провели генеральную уборку в одном из лагерей для бездомных вдоль реки Санта-Ана. Результат — 404 тонны мусора, 13 950 игл и 5279 фунтов отходов, включая фекалии.

Национальное бедствие не обошло стороной и Сан-Франциско. Пока в нескольких километрах к юго-западу от города ученые и инженеры компаний Кремниевой долины стремятся приблизить будущее, жителей города отбрасывает в каменный век, где вопросы личной гигиены и опрятного вида поселений не имели первостепенного значения.

Портал Zerohedge приводит шокирующие данные недавнего исследования, в котором эта жемчужина Калифорнии сравнивается с беднейшими трущобами Индии и Бразилии.

«Исследовательская группа NBC Bay Area обследовала часть центра Сан-Франциско, чтобы определить количество фекалий, подкожных игл и мусора, засоряющих сердце города. В результате обнаружилась отвратительная и потенциально смертельная смесь загрязнений, количество которых, по мнению экспертов, может оказаться больше, чем в самых грязных трущобах мира», — сообщает сайт.

Воспитатели из американских детских садов вынуждены учить детей, ежедневно проходящих мимо мусорных куч, как избежать заражения в загрязненной городской среде.

«Мы видим фекалии, мы видим иглы, мы видим мусор», — приводит ресурс слова учительницы из Сан-Франциско Аделиты Орелланы, которой приходится водить детей на экскурсии по маршруту с препятствиями из разбросанного по улице мусора.

Жители Бразилии, Кении или Индии, по словам обитателей Сан-Франциско, находятся даже в более привилегированном положении: трущобы в этих странах являются долгосрочным жильем, и поэтому они максимально приспособлены для жизни. А лагеря бездомных и пристанища наркоманов в США — полулегальны и постоянно перемещаются с одного места на другое. Здесь все не навсегда, а только на время, но этого времени всегда хватает, чтобы засорить пространство.

За последние несколько лет бюджет Сан-Франциско на очистку улиц от мусора удвоился, но и этого не хватает. Только что прибранные улицы тут же заполняются новыми отходами.

«Мы теряем туристов. Мы теряем договора в Сан-Франциско. Все это происходит потому, что мы не обращаемся к первопричине. Она заключается в том, что нам нужно больше временных кроватей для бездомных… В Сан-Франциско происходит гуманитарная трагедия», — констатирует жительница города Хиллари Ронен.

Недетские проблемы детских площадок

Жители американских городов уже привыкли обходить неблагополучные районы стороной: надежд на муниципальные власти у них все меньше. Максимум, на что они способны, — предупреждать горожан не соваться в дурные районы.

«Проблема с фекалиями в Сан-Франциско настолько плоха, что теперь существует веб-сайт, предупреждающий жителей о том, каких улиц избегать», — сообщает Fox News.

Одной только Калифорнией дело не ограничивается. В трех тысячах километров от Тихого океана, в штате Иллинойс, проблемы те же. Здесь в зоне повышенной опасности — детские парки и площадки. Родителям приходится объяснять детям, что некоторые игровые площадки нужно обходить стороной, потому что, помимо относительно безобидного мусора, юные жители Чикаго могут обнаружить в песочнице все те же иглы от шприцев.

«Это не очень подходящий парк для любого ребенка, чтобы приходить и играть. Я говорю внукам: «Нет, не в этом парке, там очень грязно», — рассказывает жительница Чикаго Руби Элдефонсо в интервью местному телеканалу CBS.

Расположенный рядом с домом Элдефонсо парк Хардинга уже давно пустует. А сайт городских парков Чикаго сообщает посетителям об отсутствии здесь развлекательной программы и предлагает воспользоваться другими местами отдыха.

«Мы можем убирать там каждый день, но когда мы приходим на следующий день, мы чаще всего находим ту же проблему», — приводит CBS слова директора по культурным и природным ресурсам парка Кэти Брейтенбах.

Парк Фредерика Хардинга — один из множества небольших парков, созданных городом Чикаго для удовлетворения растущих рекреационных потребностей после Второй мировой войны, сообщается на официальной странице парка.

Впрочем спустя десятилетия мирной жизни в парк Хардинга опасаются заходить даже волонтеры, чтобы очистить территорию: по сообщениям местных СМИ, парк настолько загрязнен, что штатные сотрудники выходят на уборку только со специальным оборудованием.

«Национальный позор»

Но если в городских СМИ полно сообщений о том, что американские города завалены помоями, а их жители погибают целыми сотнями от передозировки наркотиков, то в картине мира ведущих американских СМИ этой проблемы не существует совсем. Хотя катастрофическую героиновую эпидемию в Филадельфии не смогла скрыть даже знаменитая The New York Times.

Как сообщают журналисты, 75 000 жителей штата в течение года пристрастились к героину. За год только в Филадельфии умерли от передозировки 236 человек.

Это же издание сообщало и о чудовищном количестве наркозависимых жителей «образцово-показательной Калифорнии». При этом США завалены отбросами, и внутригородская проблема все отчетливее приобретает общенациональный масштаб.

«Количество фекалий, засоряющих улицы в Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, привело к вспышке гепатита, которая распространилась по всему бездомному населению штата, заразив 694 человека», — сообщается на сайте Fox News.

Проводящие расследование этой темы неравнодушные журналисты констатируют, что некоторым чиновникам просто некогда заниматься этими проблемами. Иглы и крысы — это слишком мелко для представителей даже муниципальной власти, не говоря уже о федеральных руководителях.

Очевидно, что американская система органов местного самоуправления не может справиться с насущными базовыми проблемами, а социальные программы по решению проблемы бездомных и борьбы с наркоманией проваливаются одна за другой. В том же Сан-Франциско с бельмом на глазу города пытается справиться каждый приходящий к власти мэр, начиная с 1980-х годов, но они приходят и уходят, а бездомные и мусор остаются, их просто становится больше.

Зато власти США увлечены наращиванием своей военной мощи, имеют самый внушительный оборонный бюджет в мире и призывают к аналогичным приоритетам в финансовой политике своих партнеров по НАТО. Америка продолжает учить мир жить по своим правилом. Вашингтон содержит около 800 военных баз по всему Земному шару — но не в состоянии дать ни одного ответа на вопрос, как же разобраться с социальной катастрофой у себя дома.