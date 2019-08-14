Сирия, 14 августа. Представитель иракской армии назвал данные США о возрождении ИГ1 в САР и Ираке преувеличенными. Курды обманом вписывают сирийцев в списки призывников в Ракке. При поддержке ВКС РФ САА освободила населенный пункт Тараи в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Тараи в Южном Идлибе; обследовали окрестности города Аль-Ашари в Дейр-эз-Зоре; приступили к разминированию территорий Аль-Хубейта в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА на севере Хамы; обезглавила двух сирийских солдат в Латакии.

«Исламское государство»1: предприняло два нападения на позиции SDF**** в Хасаке; подозревается в убийстве двух человек северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Курды: обвиняются в организации взрыва в городе Африн; обманом вписывают сирийцев в списки новобранцев в Ракке; потеряли одного из бойцов в результате нападения террориста ИГ в районе города Ат-Табка.

ВВС Турции: активизировали боевые вылеты на северо-западе Алеппо.

ВС Ирака: выявили три «спящие ячейки» ИГ в провинции Киркук.

Провинция Латакия

В минувшие сутки поступали сведения о том, что боевики исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** и группировкой «Исламская партия Туркестана», запрещенной в РФ, обезглавили двух военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) на севере региона. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что исламисты прибегли к казни военнопленных солдат в попытке оправдаться перед своими боевиками за территориальные потери, понесенные в ходе столкновений с САА на границах «Большого Идлиба». Во второй половине дня правительственные войска возобновили обстрелы огневых позиций радикалов в районе Курдских гор.

Провинция Алеппо

К юго-западу от Алеппо вновь отмечались перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Baladi-News, в ответ на недавние удары боевиков по мирным районам административного центра провинции правительственные войска открыли огонь по военным объектам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Халса, Аль-Хумейра и Хан Туман.

В городе Африн произошел новый взрыв. Как передавал Twitter-канал (_M0tivati0nal_), детонировало СВУ, установленное на мотоцикле. В результате инцидента были убиты два местных жителя, еще четыре человека, включая детей, получили ранения. В организации взрыва подозреваются радикалы «Сил освобождения Африна», осуществляющие подпольную деятельность в контролируемых протурецкими боевиками районах в рамках операции «Гнев оливок». Позднее вылеты в Африне на линии соприкосновения сил с курдами осуществили турецкие ВВС, о чем сообщал военный источник в сети Twitter (Mansourtalk).

Вечером поступали данные о взрыве в городе Джараблус, который привел к гибели одного из главарей «Сирийской свободной армии»** (ССА) по имени Хусейн Амин. При этом двумя днями ранее на него было совершено покушение.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районах, занимаемых курдскими формированиями, продолжились вылазки неизвестных. Согласно данным информационного портала Al Nour Radio, тела двух сирийцев были обнаружены поблизости от населенного пункта Аль-Кибар северо-западнее административного центра провинции. Предполагается, что убийство было совершено террористами «Исламского государства», действующими в составе «спящих ячеек». Во второй половине дня также сообщалось о стычках в районе города Дибан.

В целях предотвращения проникновения террористов на западный берег Евфрата, подконтрольный правительственным силам, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели разведывательную операцию в районе города Аль-Ашари. О результатах обысков до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжили развивать наступление на границах «Большого Идлиба». По данным информационного агентства Al Masdar News, части Сирийской арабской армии (САА) заняли населенный пункт Тараи, после того как исламисты отступили на север. Также фиксировались столкновения поблизости от городов Ат-Тамания и Аль-Хувейн.

Между тем радикалы связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) группировки «Ансар Ат-Таухид» не прекращали предпринимать попытки вернуть освобожденный САА город Сукейк. Тем не менее благодаря поддержке российских ВКС сирийским войскам и их союзникам удалось избежать территориальных потерь на данном направлении. Оппозиционные СМИ, в свою очередь, заявляли об уничтожении бульдозера САА, однако данные сведения не подтвердились. ВВС Сирии также осуществляли боевые вылеты в зонах дислокации радикалов — под ударом оказались укрепрайоны боевиков у населенных пунктов Ракайя-Саджна и Шейх Мустафа.

Агентство новостей SANA News передавало, что инженерные подразделения САА приступили к разминированию территорий города Аль-Хубейт, освобожденного в конце прошлой недели.

Провинция Ракка

Накануне стало известно о новых способах принудительной мобилизации гражданских лиц в Ракке, применяемых курдами. Как передавал военный источник в сети Twitter (Mohamadothman1o), под предлогом оказания помощи гражданам, которые не могут обеспечивать семьи из-за безработицы, «Демократические силы Сирии» (SDF) составляют списки призывников, уклоняющихся от службы в рядах группировки, это вызывает растущее недовольство среди сирийцев.

Между тем недалеко от Ат-Табки неизвестный нанес ножевое ранение одному из курдских бойцов. По данным информагентства Al Nour Radio, в результате полученных травм член SDF скончался.

Провинция Хасака

Две новых вылазки так называемых спящих ячеек «Исламского государства» произошли в Хасаке. Новостное агентство Al-Watan News передавало, что первая атака, обернувшаяся гибелью одного из курдских бойцов, имела место вблизи административного центра региона. Второй налет радикалов террористической группировки произошел в южной части провинции в районе населенного пункта Ад-Дашиша, где были убиты два члена «Демократических сил Сирии» (SDF). Поиски нападавших не осуществлялись.

Ирак

Официальный представитель иракской армии генерал Яхья Расул высказался по поводу недавнего доклада Пентагона, в котором было объявлено о якобы возрождении «Исламского государства» в Сирии и Ираке. По словам бригадного генерала, сведения, предоставленные Минобороны США, сильно преувеличены. Также спикер командования ВС Ирака отметил, что в настоящее время в стране ведется масштабная операция под названием «Воля к победе», целью которой является полная ликвидация подпольных групп ИГИЛ1. Так, во время обысков в провинции Киркук накануне были нейтрализованы три «спящих ячейки» террористов, члены которых уже признались в преступлениях против иракского народа. Кроме того, еще 10 джихадистов были уничтожены в результате боевых вылетов иракских ВВС в Аль-Анбаре. Напомним, сирийские СМИ, в свою очередь, связывают заявление Вашингтона об усилении ИГ с желанием США оправдать свое незаконное военное присутствие в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.