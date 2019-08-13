Турецкая «зона безопасности» может стать катализатором новой войны в Сирии — СМИ США

Далеко не все в Соединенных Штатах приветствуют соглашения Вашингтона и Анкары по поводу создания так называемой зоны безопасности на севере Сирии. Так, местное издание The National Interest назвало данные договоренности «крайне опасными». Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Авторы публикации Генюль Тол и Джозеф Вотел заметили, что подобные «коридоры» обычно формируются в целях защиты мирного населения в условиях военного конфликта, и потому, как правило, решают гуманитарные задачи и преследуют цели снижения боевой напряженности. Планируемая же США и Турцией сделка с большой долей вероятности приведет ситуацию в регионе к противоположному эффекту.

Условия соглашений предполагают вытеснение с данных территорий большей части сирийских курдов, что только усугубит тяжелую гуманитарную обстановку, а также обострит и без того непримиримый конфликт, уверены Тол и Вотел.

Точных данных относительно ключевых деталей сделки пока нет, однако, если верить последним заявлениям министра обороны Турции Хулуси Акара, позиция США по поводу «безопасной зоны» существенно сблизилась со взглядами Анкары в ходе последних переговоров.

Турецкая же сторона настаивала на том, чтобы ширина «коридора» достигала как минимум 30 километров. Кроме того, Анкара выступает за полный вывод курдских бандгрупп из этого района, а в идеале, конечно, хотела бы контролировать его в одиночку.

В случае если договоренности между Штатами и Турцией были подписаны именно на этих условиях, они, безусловно, создадут только больше проблем, причем для всех сторон. Ситуация может стать катастрофической. Обеспокоенность усиливает, что никаких опровержений со стороны Пентагона после выступления Акара не последовало.

Вполне вероятно, что линия соприкосновения между турками и курдами всего лишь сдвинется на юг (примерно на 30 километров), и бои — уже более ожесточенные — продолжатся там. При этом рокировка сил на столь широком участке территории, бесспорно, вызовет новые миграционные потоки, которые и без того захлестнули Ближний Восток.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук заметил в интервью корреспонденту ФАН, что решение США пойти навстречу Анкаре в очередной раз больно ударило по их стратегическим союзникам в регионе — курдским Демократическим силам Сирии (SDF). Этот и множество других факторов вкупе могут спровоцировать настоящую войну «всех против всех» в случае реализации сделки Соединенных Штатов и Турции.

«Судя по всему, американцы несколько охладели к курдам, тем более что отношения с Анкарой, которые приближались к критической точке, надо было срочно реанимировать. Все особенно усугубилось после разногласий по поводу закупок турками у России комплексов С-400 и отказа Вашингтона на этом фоне поставлять им самолеты F-35. Американцы пытаются балансировать между двумя противоположными полюсами, поскольку они все же хотят остаться и закрепиться на северо-востоке САР, из-за чего получается сложная политическая паутина. Видимо, США решили, что данная «зона безопасности» позволит им занять положение на экваторе, но, как правильно заметили сами американские журналисты, это не так», — считает эксперт.

Туркам эта зона крайне важна, но не только как «подушка» для лучшей защиты своих территорий. Этим их цели не ограничатся, добавил собеседник ФАН.