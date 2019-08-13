«Роскосмос» назвал причину высокой средней зарплаты сотрудников

Москва, 13 августа. Средняя зарплата сотрудников государственной корпорации «Роскосмос» за 2018 года составила 396 тысяч рублей, поскольку в отчете учитывался не только оклад, но и другие выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

При расчете дохода сотрудников госкорпорации за прошлый год учитывались годовая премия за 2017 год, специальные надбавки, предусмотренные российским законодательством, а также материальная помощь сотрудникам и налоги, передает РИА Новости.

Ранее уточнялось, что 396 тысяч рублей составила средняя зарплата сотрудников именно самого «Роскосмоса» без учета входящих в госкорпорацию предприятий. Если бы учитывались принадлежащие «Роскосмосу» организации, средний доход работников за 2018 год составил бы 59,7 тысячи рублей, пишет «Взгляд». В штат сотрудников самой госкорпорации в прошлом году входили 605 человек.

В 2017 году средняя зарплата сотрудников «Роскосмоса» составила 382 тысячи рублей. За год оплата труда в госкорпорации выросла на 3,5%, пишет НСН. Отметим, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин задекларировал за 2018 год доход в размере 29,5 миллиона рублей.

Ранее стал известен размер зарплаты российских космонавтов. По данным СМИ, действующий космонавт получает в среднем 63,8 тысячи рублей, а инструктор-космонавт — 88,45 тысячи рублей. При успешном исполнении обязанностей полагается ежемесячная надбавка до 25% от оклада, а также «тринадцатая зарплата» в конце года.