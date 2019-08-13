Строители заверили Путина, что трассу «Таврида» откроют в срок

Симферополь, 13 августа. Строители заверили президента РФ Владимира Путина, что трасса «Таврида» будет полностью открыта для движения уже в сентябре следующего года.

Глава государства во вторник провел переговоры с гендиректором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и первым замдирдиректора компании Виктором Переваловым. Строители доложили президенту о ходе строительства трассы «Таврида», которая проходит через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

Путин подчеркнул, что трасса должна быть сдана в срок. Абрамов в ответ заверил президента, что «в декабре следующего года трасса «Таврида» будет сдана в эксплуатацию».

Привалов, рассказавший Путину подробности о технологии строения трассы, уточнил, что движение по трассе запустят в сентябре 2020 года. Официально же трасса будет сдана в декабре, что связано с оформлением некоторых документов.

«Для граждан не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе», — отметил Путин.

Напомним, четырехполосная автодорога по окончании работ станет основой развития транспортной системы полуострова. Строительство автомагистрали было начато в 2017 году. «Таврида» в обход населенных пунктов свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем, а время пути от начального до конечного пункта поездки составит около четырех часов.

Для движения транспорта уже открыты две полосы движения от Керчи до Симферополя. В мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что строительство трассы «Таврида» в Крыму идет в соответствии с графиком.