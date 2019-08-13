Сирия новости 13 августа 22.30: переживший вчера покушение боевик ССА убит в Алеппо, атака «Нусры»* у Сукейка в Идлибе

Сирия, 13 августа. Боевик ССА**, переживший покушение неизвестных накануне, погиб в результате взрыва в Джараблусе в Алеппо. «Нусра»*** организовала подрыв двух автомобилей вблизи Сукейка в Идлибе. ВВС Ирака уничтожили 10 боевиков ИГ1 в Аль-Анбаре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились нескольких бойцов «Хезболлы» в результате атаки боевиков у города Сукейк в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало нападение на КПП курдов у города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): лишилась одного из высокопоставленных главарей в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в северной части Латакии.

ВВС Ирака: уничтожили десять террористов ИГ на западе провинции Аль-Анбар.

Провинция Латакия

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что в северной части Латакии возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и исламистами незаконных бандформирований. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в районе Туркоманских гор. Напомним, несмотря на неоднократные попытки достичь мирного урегулирования конфликта с радикалами, они продолжают провоцировать столкновения на линии разграничения сил, что вынуждает САА на принятие ответных мер.

Провинция Алеппо

В городе Джараблус в северо-восточной части Алеппо прогремел взрыв. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (smmsyria), детонировал автомобиль одного из высокопоставленных членов поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) по имени Хусейн Амин. Владелец транспортного средства был убит. Напомним, накануне неизвестные уже предпринимали попытку покушения на исламиста, однако тогда взрыв удалось предотвратить. Радикалы были арестованы в момент установки СВУ.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что протурецкие джихадисты продолжают притеснять коренное население Африна, территория которого была захвачена ими в ходе операции «Оливковая ветвь» в марте прошлого года. Стало известно, что исламисты формирования «Лива Аль-Хамза» требуют с каждой семьи выплаты взноса за организацию празднования Курбан-байрама. Отмечается, что в некоторых районах подобные платежи составляют 5000 сирийских фунтов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одно нападение террористов «Исламского государство» произошло в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора. Новостное агентство Al Nour Radio сообщает о том, что боевики организовали атаку на один из контрольно-пропускных пунктов курдов в районе города Дибан. Между противниками развернулась перестрелка, однако ни одна из сторон не понесла потерь в живой силе или технике. Напомним, на оккупированных курдами территориях в последнее время участились вылазки подпольных групп террористов, тем не менее SDF продолжают бездействовать, ставя под угрозу жизни гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Боевики исламистских бандгрупп не перестают предпринимать попытки вернуть город Сукейк под свой контроль. По информации новостного портала Step News Agency, подконтрольного вооруженной оппозиции, радикалы «Джебхат Ан-Нусры» и группировки «Ансар Ат-Таухид» подорвали два заминированных автомобиля в непосредственной близости от населенного пункта, в результате чего были убиты несколько бойцов проасадовского военизированного формирования «Хезболла». Более подробные сведения о последствиях случившегося пока уточняются. Тем не менее известно, что прорвать оборону проправительственных сил радикалам не удалось.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают обследовать пустынные области страны в рамках контртеррористической операции «Воля к победе». Согласно сведениям агентства новостей SANA News, последние обыски в провинции Аль-Анбар привели к задержанию пяти боевиков «Исламского государства», осуществлявших подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Кроме того, в ходе боевых вылетов ВВС Ирака, проведенных в соответствии с точными разведывательными данными в районе городов Рутба и Вади-Хуран, были уничтожены еще десять террористов, а также их укрытия, заявил на своей странице в Twitter представитель ВС Ирака Яхья Расул.

1 Организация запрещена на территории РФ.