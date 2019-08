Барахтанье ВМС США у неприступного Крыма оставило Россию равнодушной

Очередной визит в Черное море корабля ВМС США, стартовавший 8 августа, оказался практически не замечен отечественной прессой, чего не скажешь о СМИ Запада и Украины. Вот там явление американского эсминца «Портер» наделало немало шума. На взгляд Федерального агентства новостей, шума неоправданного.

Корреспондент ФАН разобрался, почему появление американского эсминца «Портер» в черноморской акватории мало на что влияет.

Все при деле

Как известно, в природе наблюдаются такие явления, как приливы и отливы. Нечто похожее происходит и в информационном пространстве.

В природе периодические колебания уровня океана или моря являются результатом воздействия приливных сил Луны и Солнца. В инфопространстве периодические колебания интереса общественности к той или иной теме зависят от «приливных сил» актуальности и «хайповости» затронутой повестки, а также от умения СМИ — в случае дефицита сенсаций — таковые сенсации «изобретать». Причем «изобретать» зачастую буквально на ровном месте.

Например, 8 августа для «поддержки союзников и партнеров, а также для укрепления региональной стабильности» в Черное море направился эсминец УРО USS Porter (DDG-78). Практически сразу после того, как американский эсминец миновал Босфор, на хвост янки сел сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый».

Несмотря на то, что визит «Портера» — уже шестое с начала года появление корабля ВМС США в черноморском регионе, каким-то из ряда вон выходящим событием его считать не следует. Вполне рядовое явление для Черного моря, вызванное заметным ростом напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО после известных событий 2014 года.

Пользуясь положениями конвенции Монтре, ВМС США имеют право направлять в Черное море свои корабли на срок, не превышающий 21 день. Американцы так и делают. В свою очередь, Черноморский флот РФ имеет право осуществлять в международных водах Черного моря сопровождение американских вымпелов. Русские так и делают.

В общем, все при деле. Но это совершенно не мешает отдельным персонажам использовать каждое появление американского флага к северу от Босфора для публичного «взрыва страстей».

«Первый парень на деревне»

Западная пресса любит писать о том, как всего лишь один ракетный эсминец типа Arleigh Burke, просочившийся в сторону Одессы через Черноморские проливы, мигом «берет под контроль» всю акваторию Черного моря. Киевские «ястребы» с восторгом пересчитывают все ячейки пусковой установки американского корабля, на основании чего делают вывод о том, что «русским не поздоровится». Отечественные алармисты в соцсетях тоже не могут спокойно усидеть на диване, ударяясь в тиражирование ахов-охов о том, «как мы уязвимы на Юге».

Показательно, что на этом фоне главные участники «синхронного плавания» в Черном море — российские и американские моряки — сохраняют абсолютное спокойствие. На рожон никто не лезет. Россияне и американцы точно знают, кто в черноморской акватории является «первым парнем на деревне».

Разумеется, это Россия.

В качестве доказательств данного тезиса Москва может оперировать не только ультимативно-убойными Стратегическими ядерными силами, но и… полуостровом Крым, на территории которого в 2014—2016 годы была развернута, как сказал министр обороны Сергей Шойгу, «самодостаточная группировка войск».

Эта группировка настолько мощная, что западные военные аналитики теперь мрачно называют территорию полуострова и прилегающие к ней морские воды зоной A2/AD. Под этой аббревиатурой подразумевается термин anti-access/area-denial, то есть зона, в которой возможность действий вооруженных сил стран НАТО крайне ограничена и грозит неприемлемыми потерями.

Только один Черноморский флот в залпе может выдать более 50 «Калибров», не говоря уж о десятках ракет таких противокорабельных комплексов, как «Вулкан», «Москит» и «Малахит». Добавим к этому аргументу «Балы» и «Бастионы» дислоцированных под Севастополем и Анапой двух отдельных береговых ракетно-артиллерийских бригад. Вспомним о развернутых в Крыму и на остальной территории Южного военного округа ЗРК С-400 «Триумф», С-300ПМ, «Тор-М2», «Оса-АКМ», о зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь-С» и зенитных пушечно-ракетных «Тунгусках-М1».

Не забудем также про корабельные зенитно-ракетные комплексы. Приплюсуем группировку ВКС, которую Москва способна перебросить на прошедшие модернизацию аэродромы Южного военного округа. И поймем, что Вооруженные силы РФ располагают хорошо защищенными средствами, способными полностью «простреливать» не только всю акваторию Черного моря, но и куда более обширный театр военных действий, если это потребуется.

Это понимаем мы, это понимают и американцы. Отголоски их понимания можно обнаружить в нашумевшей заметке «Here's What Russia Thinks About the Future of America's Aircraft Carriers», опубликованной 3 августа американским аналитическим изданием The National Interest. А также в статье «America and its allies are helping Ukraine to get its sea legs back», вышедшей 10 августа в британском еженедельнике The Economist.

Пан Клименко паникует

Что совсем любопытно, факт безусловного доминирования России на Черном море признают и на Украине. Это следует из опубликованного 9 августа ресурсом Defense Express текста за авторством председателя так называемого наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрея Клименко.

Содержащий анализ сложившегося к концу лета 2019 года на Черном море status quo текст Клименко озаглавлен крайне символично — «Російське озеро».

«Российское озеро» — лучше и не скажешь.

Кратко текст Клименко можно свести к следующим положениям:

— Россия создала в Крыму зону A2/AD и продолжает с каждым днем ее усиливать. Киев, Вашингтон и их сателлиты этому помешать не могут;

— бывшие предприятия ОПК Украины, расположенные в Крыму, после 2014 года были успешно интегрированы в состав ОПК России;

— Россия из Крыма контролирует Черное и Азовское моря. Помимо прочего, это дает России возможность беспрепятственно транспортировать по черноморско-азовской акватории и дальше в Средиземное море грузы любого назначения. Таким образом, импортно-экспортные поставки, осуществляемые в интересах России морским транспортом, процветают. Крым является тем плацдармом, без которого Россия не смогла бы развернуть группировку своих ВКС в Сирии;

— идея «сдерживания России» путем создания Черноморской флотилии НАТО, озвученная в июле 2016 года на саммите стран НАТО в Варшаве, провалилась;

— попытка использовать Турцию в качестве одного из основных «драйверов сдерживания России» на Черном море не просто не удалась, а лопнула с треском. После попытки госпереворота в июле 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полностью «перековался» и стал союзником России. Это привело не только к дистанцированию Анкары от Вашингтона и Брюсселя, подписанию соглашения о постройке «Турецкого потока» и покупке Турцией российских ЗРК С-400, но и к прямому нарушению Анкарой «крымских санкций». По словам Клименко, Турция достаточно снисходительно относится к заходам своих судов в крымские порты. Это позволило России наладить поставки через Турцию в Крым гипса, цемента, газобетона, клинкера и ильменита;

— черноморская политика Украины, стран-членов НАТО и ЕС нуждается в срочном обновлении, а то «будет поздно».

«Главное — надо найти совместные решения по противодействию превращению Черного моря в российское озеро!» — так закончил свой текст Клименко.

Честно говоря, на взгляд ФАН, все эти призывы Клименко и Ко — в пользу бедных. Корабли НАТО приходят и уходят. Корабли Черноморского флота их встречают и провожают. Крым остается твердыней России, а Черное море было, есть и будет «российским озером».

Признаков изменения этого status quo пока не наблюдается, сколько бы иные «эксперты» и алармисты ни твердили об обратном.

Ни холодно, ни жарко

Помните цитату президента России Владимира Путина о том, что российский медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет и своей тайги не отдаст? Если нет — вспомните, найдите, прочитайте, намотайте на ус. Ведь в конце концов, все сводится к одному: готов ли кто-то силой попытаться выгнать русского медведя из крымской берлоги?

Нет? Ну тогда и говорить не о чем — продолжайте алармировать не слезая со своих диванов, попутно высасывая из пальца новые сенсации.

России от этого — ни холодно, ни жарко. Как, впрочем, и от визита в Черное море USS Porter (DDG-78).