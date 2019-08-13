Киселев призвал «оппозиционеров» доказывать правоту в суде, а не на улицах

Москва, 13 августа. Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, обсуждая митинги в Москве, напомнил, что у несогласных с решениями ЦИК есть альтернатива массовым беспорядкам — легальный и демократический путь обжалования претензий.

«Существует разбор в ЦИК, вплоть до суда. Насколько вы понимаете — разборы прошли. Разбор шел публичным образом. Мы, кстати, транслировали на сайте ria.ru заседание ЦИК: все претензии и объяснения», — напомнил Киселев в интервью «Политике сегодня».

По мнению телеведущего, учиненные на незаконных митингах «оппозиционерами» беспорядки бессмысленны, так как ЦИК во главе с Эллой Памфиловой уже вынес вердикт, подробно рассмотрев возражения кандидатов. В суд пока ни один из них не обратился.

«Зачем устраивать беспорядки, если все можно разобрать по деталям и разложить все по полочкам: обжаловать все в Центральной избирательной комиссии. Элла Памфилова лично этим занималась и мы на сайте ria.ru часами транслировали разборы этих претензий. Все было прозрачно сделано», — подчеркнул Киселев.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились подписи мертвецов. Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Власти Москвы пошли навстречу оппозиционерам и разрешили провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Так называемая «прогулка» сопровождалась зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта.