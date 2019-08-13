Донбасс сегодня: артиллерия крушит ДНР, командиры ВСУ саботируют преступные приказы

Донбасс, 13 августа. Украинская армия применила артиллерию по ДНР. Силы ПВО дончан сбили два беспилотника ВСУ. Некоторые украинские командиры отказываются выполнять приказы нового командующего ООС Кравченко. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Украины активизировали боевые действия на Мариупольском направлении обороны Донецкой Народной Республики, сообщает местное представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Впервые с момента введения «бессрочного всеобъемлющего» перемирия в Донбассе украинские войска применили 122-мм артиллерийские орудия. Задействованы также тяжелые 120-мм минометы и минометы калибром 82 мм. На Донецком и Горловском направлениях звучали пушки боевых машин пехоты (БМП), противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Результатом массированных обстрелов населенных пунктов республики стали многочисленные разрушения и повреждения жилого сектора и объектов инфраструктуры. Несмотря на отсутствие обстрелов Луганской Народной Республики в минувшие сутки, украинские войска «компенсировали» это во вторник днем, обстреляв Золотое-5. Результатом стало повреждение школы и сгоревшая летняя кухня местных жителей. Огонь велся из орудия БМП.

Силы ПВО ДНР сбили два украинских беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата сбили подразделения противовоздушной обороны ДНР за минувшие сутки. Один беспилотник является корректировщиком огня по поселку Октябрь, где артиллерийским огнем повреждены восемь домостроений и линии электропередач. Вторая «птичка» была оснащена боеприпасом для сброса на поселок Коминтерново.

Хочется поделиться важным наблюдением. Тот факт, что позиции друг друга на передовой известны противоборствующим сторонам, не является секретом, ведь гражданская война на Украине идет уже шестой год, а с 2016 года линия соприкосновения и вовсе не претерпела существенных изменений.

Задействование украинскими военными беспилотников для корректировки огня, неизменность известных противнику позиций ДНР, а также те разрушения жилого сектора, которые причиняют обстрелы ВСУ, свидетельствуют о том, что киевские силовики ведут целенаправленный огонь по гражданским объектам. Другого быть не может. Не могут 24 выпущенных украинцами 122-мм артиллерийских снаряда разрушить восемь домов и не убить или ранить хотя бы одного вооруженного противника, если только они не выпускались сознательно по этим домам. Данные обстоятельства дают исчерпывающий ответ на вопрос, с кем на самом деле воюет в Донбассе украинская армия.

Украинские командиры саботируют приказы нового командующего

Но есть в украинской армии и нормальные, понимающие солдаты и офицеры. По крайней мере, информация о наличии таковых имеется у военных ЛНР. Как сообщил представитель Народной милиции Иван Филипоненко, командиры отдельных украинских подразделений саботируют приказы нового командующего Операции объединенных сил генерал-лейтенанта Кравченко.

Речь идет о недавнем приказе командующего задействовать в зоне ООС снайперские группы. Выдержку из приказа мы приводили на основании информации Народной милиции ДНР.

«…самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности — член вооруженных формирований или гражданское лицо…»

Имена и звания украинских командиров ВСУ, отказавшихся выполнять данные приказы и посылать снайперов убивать мирных жителей, не разглашаются луганчанами. В то же время Филипоненко заметил, что командование Национальной гвардии Украины с воодушевлением восприняло данный приказ и направило снайперов для убийства военных и гражданских.