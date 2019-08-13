Власти Украины хотят создать режимный район вокруг Крыма

Киев, 13 августа. Украинская «Госгидрография» намерена создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе государственного учреждения.

Власти Украины убежены, что создание режимного района якобы помешает России проводить картографирование около Крыма. Кроме того, считают в «Госгидрографии», таким образом они исключат возможность для иностранных судов, в частности российских, заходить в порты полуострова, пишет «Утро».

«Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения, — заявил начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов. — Снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

В украинском ведомстве убеждены, что Россия создает и реализует электронные навигационные карты районов, которые прилегают к Крыму в Черном и Азовском морях, а также к украинскому побережью Азовского моря. По мнению украинской стороны, это якобы создает угрозу для навигации, передает «Царьград».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство проголосовавших — почти 97% — выступили за воссоединение в Россией.

Киев отказался признать этот шаг крымчан, объявив регион так называемой «временно оккупированной территорией». Украинские власти ввели против Крыма экономическую, энергетическую и водные блокады. В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности полуострова закрыт — он часть России.