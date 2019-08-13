Протестующие захватили корреспондента в аэропорту Гонконга

Гонконг, 13 августа. Протестующие захватили корреспондента, который работал в аэропорту Гонконга. Об этом сообщило китайское издание Global Times.

Отмечается, что участники протестов нашли у мужчины футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга», после чего связали его. Ранее демонстранты заполонили зал вылетов международного аэропорта Гонконга. Из-за этого воздушной гавани пришлось отменить вылет всех рейсов.

СМИ сообщили, что протестующие блокируют пассажирам проход к зоне досмотра и паспортного контроля. Между разгневанными пассажирами и демонстрантами вспыхивают конфликты.

«Работа аэропорта серьезно нарушена. <…> Мы рекомендуем всем пассажирам покинуть здания терминалов как можно скорее», — говорится в заявлении аэропорта.

Напомним, протесты в Гонконге начались еще в июне. Демонстранты выступают против поправок к закону об экстрадиции. Если изменения будут приняты, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

В начале протесты были достаточно мирными, однако с каждым разом стычки с полицией становились все ожесточеннее. В результате пострадали уже десятки человек.

МИД России предупредил граждан РФ о массовых митингах в Гонконге. В министерстве иностранных дел призвали россиян обходить места скоплений людей.