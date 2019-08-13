«Оппозиция» выслуживается перед США, устраивая беспорядки в Москве

Москва, 13 августа. Организаторам так называемого «массового пикетирования» в Москве 17 августа не удастся собрать большого количества людей. Об этом заявил сотрудник МИА «России сегодня» в Санкт-Петербурге, блогер Илья Ремесло.

Он объяснил, что такого понятия, как «массовое пикетирование» нет, поэтому все те, кто придут на него, нарушат российское законодательство. В комментарии Nation News Илья Ремесло заметил, что в РФ «есть практика, если люди под видом пикетирования проводят массовую акцию, это расценивается как правонарушение».

«И если на акцию, заявленную Азаром, соберутся люди, им грозят штрафы. Я считаю, что организаторам вряд ли удастся собрать много народа на анонсированную ими акцию. 17 августа придет несоизмеримо меньше людей, чем было неделю назад. Илья Азар, думаю, это отлично понимает, поэтому и заявляет о неком массовом пикетировании», — считает собеседник издания.

Он заметил, что 1 сентября в Соединенных Штатах заканчивается очередной финансовый год, именно поэтому организаторам митингов и акций важно демонстрировать свою активность.

Напомним, соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. У юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь, к примеру, нашли 15% липовых подписей, среди которых были и подписи мертвецов. Кроме того, Соболь организовала «фабрику» по рисовке голосов.

Так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа. В прошедшую субботу, 10 августа, прошло согласованное с властями города мероприятие. Организаторы с треском его провалили, устроив «вечеринку» для подростков. Молодежь пришла на проспект Сахарова лишь для того, чтобы послушать бесплатный рэп-концерт.

Многие эксперты уверены, что «оппозиция» исполняет заказ западных кураторов и устраивает митинги в столице. Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что США пытаются оказать давление на внутриполитические процессы в России, поддерживая действия так называемой «оппозиции».