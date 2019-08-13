Сочинские врачи успешно удалили раковую опухоль у местной долгожительницы

Сочи, 13 августа. Врачи провели успешную операцию по удалению раковой опухоли у сочинской долгожительницы. Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что на это потребовалось около трех часов.

В городскую больницу №4 доставили 97-летнюю жительницу Сочи, которая пожаловалась на растущую язву в районе лба. Врачи диагностировали у пожилой дамы рак и решили провести срочную операцию. Сочинка прошла полное обследование у терапевта, реаниматолога и кардиолога, чтобы врачи оценили общее состояние организма женщины и приняли во внимание все риски.

«Удаление опухоли длилось около трех часов. Все это время с особым вниманием за жизненными показателями пациентки-долгожительницы следила бригада анестезиологов», – сообщило ведомство.

Операция прошла без осложнений, поэтому не было необходимости отправлять жительницу Сочи в краевой центр. В реанимации женщина провела один день, а затем была переведена в обычную палату. Прооперированная пациентка смогла вернуться домой уже по прошествии двух недель.