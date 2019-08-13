В НАТО объяснили сближение истребителя с бортом Шойгу над Балтикой

Вашингтон, 13 августа. Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его, сообщили в военно-политическом блоке.

В НАТО подтвердили сопровождение истребителем российского самолета в небе над Балтикой. Однако в Североатлантическом альянсе заверили, что не располагали данными о его пассажирах.

В организации пояснили, что хотели идентифицировать воздушное судно, так как оно якобы «летело близко к воздушному пространству союзников».

«Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу», — приводит слова чиновника НАТО РИА Новости.

Ранее российские Су-27 отогнали истребитель НАТО F-18, который приблизился к борту Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда глава военного ведомства совершал перелет из Калининграда в Москву. Су-27 оттеснил истребитель Североатлантического альянса.

Позже в Сети было опубликовано видео инцидента.