Глава ЦАР в день независимости призвал жителей страны к единству

Банги, 13 августа. Центральноафриканская Республика 13 августа отмечает 59-летие своей независимости. В честь праздника глава государства Фаустин Арканж Туадера издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству страны.
В то время, как страна переживает военно-политический кризис в течение нескольких лет, Туадера опубликовал декларацию, которая призывает народ ЦАР к патриотизму и единству. Напомним, в начале года на конференции в Хартуме министры, депутаты парламента и лидеры 14 вооруженных группировок ЦАР подписали соглашение, направленное на стабилизацию ситуации в стране.
Глава государства призывает центральноафриканцев «черпать вдохновение из духа 13 августа», который позволил отцам-основателям обрести независимость.
«Для тех, кто сомневается, мое послание заключается в следующем: ни одно мирное соглашение не является идеальным. Это соглашение является образом того, что мы стремимся к совершенству. Это соглашение приближает нас к окончательному и прочному миру. Тем, кто все еще сомневается, я хочу заверить их в том, что мир не будет возможен, если жертвам не будет возвращено достоинство, мир невозможен, без правосудия», — заявил глава ЦАР.