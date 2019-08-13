Глава ЦАР в день независимости призвал жителей страны к единству

Банги, 13 августа. Центральноафриканская Республика 13 августа отмечает 59-летие своей независимости. В честь праздника глава государства Фаустин Арканж Туадера издал декларацию, призывающую к патриотизму и единству страны.

В то время, как страна переживает военно-политический кризис в течение нескольких лет, Туадера опубликовал декларацию, которая призывает народ ЦАР к патриотизму и единству. Напомним, в начале года на конференции в Хартуме министры, депутаты парламента и лидеры 14 вооруженных группировок ЦАР подписали соглашение, направленное на стабилизацию ситуации в стране.

Глава государства призывает центральноафриканцев «черпать вдохновение из духа 13 августа», который позволил отцам-основателям обрести независимость.