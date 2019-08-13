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Changan представил роскошный салон нового внедорожника CS55

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Changan представил роскошный салон нового внедорожника CS55

Москва, 13 августа. Китайская автомобилестроительная компания Changan рассекретила дизайн салона популярного внедорожника CS55.

Если судить по обнародованным в Сети снимкам, то у новинки появилась модернизированная центральная панель и электронная «приборка». Новый Changan CS55 также сможет похвастаться достаточно габаритной медиа-системой. Кроме того, у авто есть блок управления климатической установкой.

У модели появилась переработанная радиаторная решетка и светодиодная оптика. Также авто может удивить обновленными бамперами. Новинка от китайского производителя оснащена 1,5-литровым турбо-двигателем BlueCore, его мощность составляет 156 лошадиных сил.

Напомним, в январе китайский автопроизводитель Changan представил модернизированную версию внедорожника X70A, который является копией легендарного Land Rover Discovery 4.

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