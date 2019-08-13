Трамп объяснил перенос введения пошлин на китайские товары

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп объяснил перенос введения пошлин на товары из Китая. По его словам, важную роль сыграл шоппинг американцев перед Рождеством.

Ранее стало известно, что США отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

По словам Трампа, Вашингтон это «делает для рождественского периода». По мнению главы государства, это поможет обезопасить американских покупателей от негативного влияния этого шага США против КНР.

Напомним, в начале августа президент США объявил о введении в сентябре пошлин в размере 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Спустя две недели пресс-служба Торгового представительства США сообщила, что пошлины отложены на конец года.

В список товаров, которые стали предметом обсуждения, попали компьютеры, мониторы, ноутбуки, игровые приставки, сотовые телефоны, а также другие гаджеты и некоторые предметы одежды и обуви.

США также заявили о решении вывести из-под пошлин некоторые товары. Такое решение Вашингтон принял из соображений безопасности и ввиду важности для здравоохранения, пишут американские СМИ.