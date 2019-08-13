«Оппозиционеры» даже из согласованных митингов устраивают провокации, заявил Горгадзе

Москва, 13 августа. Адвокат и член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе напомнил так называемым «оппозиционерам», что митинги нужны для того, чтобы заявить о своей позиции. И это не требует их еженедельного проведения.

Мэрия Москвы отказала провокаторам в проведении очередного митинга в центре столицы из-за несоблюдения сроков подачи уведомления о проведении массового мероприятия.

Горгадзе отметил, что для того, чтобы заявить о своей позиции, не требуется еженедельно выходить на незаконные мероприятия.

«Для этого в прошлую субботу была предоставлена площадь Сахарова. Я не понимаю, зачем проводить аналогичные мероприятия постоянно. Мы видим, что даже после согласованных мероприятий устраивают провокации с целью дестабилизировать ситуацию. Они заявляют о «кровавом режиме», но умалчивают, что правоохранители в первую очередь отлавливают провокаторов», — цитируют адвоката «Народные новости».

Непрерывные митинги иногородних навальнистов нарушают права москвичей, считает Горгадзе.

Директор московского бюро по правам человека, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод также считает, что отказ властей Москвы согласовать митинг 17 августа был правильным решением. Он добавил, что нарушение закона и выход на улицы 17 августа в Москве станут политическим пиаром так называемой «оппозиции». Он напомнил, что прогулки по бульварам не помогут кандидату зарегистрироваться на выборах.

Напомним, представители так называемой оппозиции Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых на законных основаниях не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи, провели уже несколько несанкционированных митингов в столице. Одна из таких незаконных акций, состоявшаяся 27 июля, вылилась в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность горожан и туристов.

Практически все организаторы массовых беспорядков оказались под арестом, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу малолетней дочерью. Однако провокаторше все же присудили крупный штраф.

Напомним, что Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей оказались сфальсифицированными. Такой исход был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписями. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», сотрудники которой проставляли автографы в «поддержку кандидата Соболь». Также Соболь не постеснялась подкупить избирателей и использовать подписи мертвых.