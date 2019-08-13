Россельхознадзор ограничил поставки сербской свинины

Москва, 13 августа. Россельхознадзор принял решение об ограничении поставок сербской свинины в связи с выявлением в стране-производителе африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Ограничения начнут действовать со среды. Запрет распространяется на транзит по России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года вводит ограничения на ввоз в Россию со всей территории Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции в связи с регистрацией АЧС в данной стране», — говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

13 августа сербский министр сельского, лесного и водного хозяйства Бранислав Недимович подтвердил вспышку африканской чумы свиней в его стране. АЧС была зафиксирована в селах Рабровац, Велика-Крсна, Кусатак. В радиусе трех километров от этих ферм территория объявлена зараженной. Недимович уточнил, что речь идет о вспышке, а не об эпидемии.

С 10 августа в России приостановлен импорт семечковых и косточковых культур из Китая. Запрет Россельхознадзора распространяется на груши, айву, алычу, яблоки, вишню, персики, сливы, нектарины, абрикосы и черешню.