Анна Митянина проверила, как поликлиники Петербурга переходят на новый «бережливый» уровень. ФАН-ТВ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина посетила несколько поликлиник города, чтобы проконтролировать процесс подготовки к переходу на «бережливые» технологии, а также оценила качество ремонта в петергофском доме-интернате № 2.

На первом этаже ремонт еще идет полным ходом, но к сентябрю «Городская поликлиника №8» ДПО №58 Невского района будет принимать пациентов по новым «бережливым» правилам. Здесь открытая регистратура и электронная очередь. А малышам первого года жизни и их родителям предлагают прокатиться на «карусельке» — так в поликлинике называют новую систему, когда маленькие пациенты за полтора часа могут пройти профилактический осмотр всех специалистов за одно посещение.

«К концу года все детские поликлиники, еще раз повторю, к концу года должны будут иметь новый облик, новый формат с тем, чтобы уже в этом году родители почувствовали разницу в оказании медицинской помощи. Бережливая она не с точки зрения затрат, а с точки зрения экономии времени, нервов и повышении качества медицинского обслуживания», — сказала Анна Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Главный врач поликлиники рассказал, что уже заработала электронная система базы данных, которая помогает сократить время на заполнение документов. Врачи же больше времени могут уделить пациентам.

Анна Митянина пообщалась с посетителями поликлиники. Вице-губернатор осталась удовлетворена увиденным, отметила, что очередей нет, несмотря на ремонт первого этажа.

«Городская поликлиника №17» Красногвардейского района тоже вовсю внедряет новые технологии. Последние две недели в заведении тестируют систему электронных карт, а запись на все виды исследований и консультаций производится с рабочего места врача. Уже около года на вызовы врачи приходят с планшетами в руках, и вся информация в электронном виде мгновенно передается в общую базу. Любовь Агаева работает в регистратуре уже более 10 лет, признается, что с нетерпением ждет когда «бережливые» технологии прочно войдут в жизнь поликлиники, ведь результат уже виден.

«Карты, которые были у нас раньше, конечно это было трудоемко записать, а сейчас доктор открыл карту электронную, он все увидел и узнал о пациенте, что, возможно, и легче работать, потому что и люди не нервничают, приходят, получают помощь какую-то сразу», — отметила Любовь Агаева, старший администратор «Городской поликлиники №17».

Стоит отметить, что до конца этого года все медицинские учреждения России должны быть подключены к электронной системе здравоохранения, Петербург не останется в стороне и до января подключится к единой базе данных. По словам Анны Митяниной сейчас главная цель — вернуть доверие к первичному звену — поликлиникам, поскольку в последнее время люди стали больше доверять стационарам.

Завершила объезд вице-губернатор в Петергофе, в «Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 2». После капитального ремонта в июне этого года интернат открыл свои двери для 35 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 18 лет. За два года здание удалось переоборудовать практически полностью.

Для организации учебной и досуговой деятельности открыты современные компьютерный класс, зал адаптивной физической культуры, кабинет массажа и психологической разгрузки. Глядя на палаты сложно поверить, что это медицинское учреждение. Это скорее уютные детские комнаты, в которых уже сейчас проживают около 25 детей.

«Комнаты сформированы по семейному типу, 2–3 ребенка проживает. Есть комнаты для игр, есть комната, где можно поесть, и все это соответствует самым высоким стандартам. Подъемник, который мы с вами наблюдали — это такое решение, чтобы была возможность пользоваться двумя этажами. Мое отношение — это почти идеал, если мы сумеем сделать все наши детские учреждения с таким обликом, можно будет считать, что мы свою задачу выполнили», — подытожила Анна Митянина.

На ремонт было потрачено около 50 млн рублей. Ситуация была усложнена тем, что здание является памятником архитектуры, и к ремонтным работам предъявлялись высокие требования.