Соболь выплатит миллионный штраф деньгами, полученными криминальным путем

Неоднократные административные правонарушения за организацию незаконных митингов привели Любовь Соболь к нескольким штрафам на сумму в 930 тысяч рублей. Для того, чтобы рассчитаться с государством, юрист ФБК должна отдать больше десяти своих зарплат. Однако у подручной Алексея Навального есть альтернативные способы разобраться с долгом.

Череда несанкционированных митингов, которые устраивали несостоявшиеся из-за фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального, привела к беспорядкам на улицах столицы. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На свободе осталась только Любовь Соболь из-за наличия малолетнего ребенка. Троицкий суд Москвы 12 августа оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей, что стало для нее четвертым штрафом. На сегодняшний день Соболь должна выплатить 930 тысяч рублей.

Сколько времени нужно Соболь, чтобы выплатить штрафы?

Юрист из команды Навального не раз делала публичные заявления для СМИ, в которых говорила о том, что у нее нет иного дохода, кроме как от деятельности в ФБК. По ее словам, на сайте организации публикуются данные о зарплатах сотрудников, чтобы любой желающий мог ознакомиться с документами.

В 2018 году «фонд» выплатил юристам и специалистам отдела расследований 6 247 128 рублей. Согласно общедоступной информации на сайте ФБК, в организации трудится всего шесть юристов и два «расследователя». Разделив общую затраченную сумму на количество работников и число месяцев в году, получится в среднем 65 000 рублей.

Благодаря нехитрым вычислениям становится ясно, что для погашения четырех административных штрафов Соболь понадобится не менее 14 месячных зарплат. Естественно, без затрат на жилье, еду, одежду и прочее.

Однако перспектива финансового банкротства не слишком беспокоит скандальную блондинку. И дело даже не в туманных надеждах на обжалование штрафов в ЕСПЧ или посильной помощи наивных донатеров, которые совершают регулярные вливания в карманы Навального и его подручных.

У Любови Соболь есть несколько источников, откуда она за короткое время может достать себе денег.

Серые схемы ФБК

Прежде всего, такую «скромную» сумму всегда можно найти на счетах ФБК, против которого возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиарда рублей. В настоящее время следствие установило, что с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и лица, причастные к этой организации, получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Но миллиард — это капля в море по сравнению со всеми доходами ФБК, чьи биткоин-кошельки с завидным постоянством пополняются западными и российскими спонсорами, которые являются заказчиками протестной деятельности в России и проплаченных «расследований» против конкурентов.

Продажа личных данных

Помимо щедрых иностранных «пожертвований», «фонд» может обогащаться за счет продажи личных данных, полученных через так называемый «Профсоюз Навального». Блогер организовал некий незарегистрированный «профсоюз», который должен был бороться за права работников России. Однако это альтруистичное дело превратилось в выгодный проект, на котором вся «ОПГ Навального», возможно, получает миллионную прибыль с продажи информации о «клиентах» на черном рынке.

Связи с беглым олигархом Ходорковским

В СМИ была опубликована информация о том, что команда Навального, в том числе и Любовь Соболь, имеет мощную поддержку в лице беглого олигарха Михаила Ходорковского, который, как оказалось, поддерживает выгодные отношения с мужем юриста ФБК ученым Сергеем Моховым. Их связь так и оставалась бы тайной, если бы не расследование НТВ, в котором фигурировала дружеская переписка некросоциолога с шеф-редактором издания «МБХ-медиа» Сергеем Простаковым. В ней обсуждалось, что Мохов лично знаком с Ходорковским и получает от него денежные средства.

Участие в картельном сговоре

Сколько бы Соболь ни убеждала СМИ в том, что ФБК — единственный источник ее доходов, факты говорят об обратном. Мало кто помнит, что в 2012 году Соболь стала одним из учредителей межрегиональной общественной организации «Контроль». Ее бизнес-партнером стал ярый сторонник Навального Андрей Мищенков, который «заколачивал» огромные суммы на строительстве детских площадок в Москве и Подмосковье вместе со своими подельниками Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым. ФАН публиковало расследование о всех коррупционных схемах картеля, мошенничеством получавшего госзаказы, прикрывать которые могла сама Любовь Соболь.

Соболь не страшны административные наказания

Скандальный юрист ФБК продолжает вести противозаконную деятельность, призывая людей собираться на незаконные митинги. И если все подельники Навального отбывают аресты в спецприемниках за систематическое нарушение закона, то Соболь откровенно плевать на все предписания и штрафы, ведь матери малолетнего ребенка, о котором она вспоминает только тогда, когда ей нужно разбираться с правоохранительными органами, не могут дать реальный срок. Выписывание бесконечных штрафов для нее тоже явно не является проблемой, ведь даже в случае отказа ЕСПЧ она в любой момент может «залезть в карман» погрязшего в криминальных схемах ФБК или попросить помощи беглого олигарха Михаила Ходорковского, чьи заказы по расшатыванию политической ситуации в России она выполняет с особым рвением.

Стоит напомнить, что протеже Навального, которой оказали в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, является фигурантом двух уголовных дел по статьям 212 и 141 УК РФ. Кроме того, в ходе подписной кампании она неоднократно становилась героиней нескольких скандалов: в ее подписных листах были обнаружены подписи мертвых людей, также полиция нашла фабрику по рисовке подписей.