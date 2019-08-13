В МИД зеркально ответили на высылку российского дипломата с Украины

МИД РФ зеркально ответил на высылку российского дипломата с Украины. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в министерстве.

Ранее Служба безопасности Украины объявила персоной нон грата дипломата Генконсульства РФ во Львове. Как уточняется, такое решение было принято в связи с тем, что россиянин якобы занимался разведывательной деятельностью.

«Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было», — заявили в МИД.

В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, уточнили в ведомстве.

«То, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — рассказали в МИД.

Ранее в беседе с ФАН информацию о высылке российского дипломата с Украины прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин. По его словам, подобное решение — попытка поддерживать со стороны Украины русофобские настроения. Парламентарий также отметил: он сомневается в том, что на Украине есть что-либо секретное для РФ.