Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В МИД зеркально ответили на высылку российского дипломата с Украины

36
0 Оставить комментарий

В МИД зеркально ответили на высылку российского дипломата с Украины

МИД РФ зеркально ответил на высылку российского дипломата с Украины. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в министерстве.

Ранее Служба безопасности Украины объявила персоной нон грата дипломата Генконсульства РФ во Львове. Как уточняется, такое решение было принято в связи с тем, что россиянин якобы занимался разведывательной деятельностью.

«Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было», — заявили в МИД. 

В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, уточнили в ведомстве.

В МИД зеркально ответили на высылку российского дипломата с Украины

«То, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — рассказали в МИД.

Ранее в беседе с ФАН информацию о высылке российского дипломата с Украины прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин. По его словам, подобное решение — попытка поддерживать со стороны Украины русофобские настроения. Парламентарий также отметил: он сомневается в том, что на Украине есть что-либо секретное для РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров