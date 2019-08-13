В Пентагоне оставили без комментария слова Трампа о ракетах с ядерной силовой установкой

Вашингтон, 13 августа. Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин оставил без комментария заявление президента США Дональда Трампа о наличии у американцев технологий, аналогичных российской ракете с ядерной силовой установкой.

В понедельник Трамп заявил, что США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в российском Северодвинске. Президент США пояснил, что у его страны есть якобы аналогичная более совершенная технология​​​.

Во время выступления в Хадсоновском институте Гриффина попросили пояснить, что хотел сказать американский лидер. РИА Новости предложили представителю Пентагона уточнить, означает ли заявление Трампа то, что США ведут собственные разработки.

«Мне нечего сказать по этому поводу», — отреагировал заместитель главы военного ведомства США.

Трагедия произошла 8 августа на полигоне министерства обороны России в Архангельской области. В военном ведомстве РФ пояснили, что произошел взрыв с возгоранием во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В Росатоме сообщили о пяти погибших и трех пострадавших сотрудниках. Восемь специалистов удостоены орденов Мужества.

Росгидромет зафиксировал при инциденте на военном полигоне в Северодвинске кратковременное повышение уровня радиации в 4–16 раз. Специалисты пояснили, что эти показатели абсолютно безопасны для местных жителей.