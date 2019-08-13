Эксперт оценил план Мадуро по привлечению туристов в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил ряд министров и глав ведомств, а также подписал указ о создании нового министерства туризма и внешней торговли. Об этом Мадуро сообщил в своем Twitter.

Так, главой министерства общественных работ стал выходец из Национальной гвардии Рауль Альфонсо Паредес, Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес назначен министром экосоциализма. Министерство высшего образования возглавил Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин — Асиа Яхайра Вильегас Польхак.

Пост главы нового министерства по туризму и внешней торговле занял Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес. Николас Мадуро уверен, что новое ведомство даст толчок развитию туризма в стране и будет способствовать повышению туристической привлекательности Венесуэлы.

Комментируя это решение венесуэльского лидера, директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что эти планы вполне реалистичны.

По словам эксперта, если говорить о российских туристах, то нужно помнить, что латиноамериканское направление не является для россиян массовым, а вот для гостей из близлежащих стан и регионов Венесуэла может быть вполне привлекательной.

«Сложности в основном связаны со стоимостью авиаперелета в Латинскую Америку, — отметил Егорченков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кроме того, Венесуэла пока не обладает достаточной туристической инфраструктурой, сравнимой с той, которая есть у ее соседей по региону, давно и плотно занимающихся туризмом. Конечно, Венесуэле придется приложить серьезные усилия, чтобы стать по-хорошему туристической страной, и чтобы туристический бизнес значительно вырос в процентных долях ВВП страны. Но, будем надеяться, это у них получится».

По мнению Дмитрия Егорченкова, иметь дополнительные доходы от туризма для Венесуэлы очень важно, поскольку это поможет ей лучше защититься от экономического давления США, которое приводит к серьезным колебаниям цен на энергоносители.

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались инспирированные извне протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. На этом фоне лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого Соединенные Штаты сделали своей марионеткой, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Гуайдо даже был признан в этом качестве Вашингтоном и его сателлитами в регионе, а также частью европейских стран.

Россия, Китай, Турция и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Мадуро, который сохраняет всю полноту власти в стране.

При этом западные СМИ намеренно извращают реальное положение дел в Венесуэле, распространяя лживую информацию о якобы поразившем эту страну серьезном экономическом кризисе, о загадочном «золоте Мадуро», якобы «вывезенном» российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», якобы направленной в Каракас. Все эти лживые вбросы позднее были опровергнуты не только Москвой и Каракасом, но и продажными СМИ, которые их тиражировали.