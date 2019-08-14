Сирия, 14 августа. Курды убили 19 турецких солдат и боевиков ССА** в Африне за последние 10 дней. Боец SDF**** был зарезан членом «спящей ячейки» ИГ1 к западу от Ракки. Министр обороны САР посетил освобожденный город Аль-Хубейт на юге провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по расположениям исламистов в окрестностях поселений Аш-Шейх Мустафа, Мадая, Тель-Ас и Ракайя около Хан-Шейхуна.

Сирийская свободная армия (ССА): вместе в войсками Турции потеряли в сумме 19 бойцов убитыми в ходе рейдов YPG в Африне в последние 10 дней.

«Исламское государство»1 (ИГ): подозревается в причастности к убийству жителя города Абу-Хасан в Дейр-эз-Зоре.

Курды: лишились одного радикала SDF, который был зарезан членом «спящей ячейки» ИГ в восточных предместьях Ат-Табки.

Провинция Алеппо

Так называемые «Силы освобождения Африна», являющиеся частью Отрядов народной самообороны (YPG), опубликовали заявление, в котором сообщили о результатах своих военных действий на территории кантона к северо-западу от города Алеппо в последние 10 дней, передает агентство ANF News. Так, приводится, что в ходе атак курдских бойцов против турецких войск и союзных им боевиков Сирийской свободной армии (ССА) были убиты девять военнослужащих армии Турции, в том числе два офицера, и десять наемников Анкары. Еще 10 военнослужащих и 62 радикала ССА были ранены. Кроме того, им был нанесен урон в технике и оружии: ликвидирован один танк, четыре зенитные установки, два мотоцикла и одна единица строительной техники.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации Al Nour Radio, один житель Абу-Хасана, расположенного на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, был убит другим жителем этого города из стрелкового оружия. В настоящее время проверяется возможная связь нападавшего с подпольными бандгруппами «Исламского государства» (запрещено в РФ), активно распространившимися за Евфратом. Напомним, населенный пункт Абу-Хасан одним из последних был отбит у террористов ИГ, наряду с остальной частью так называемого «Хаджинского кармана», который Сирийские демократические силы (SDF) и международная коалиция, возглавляемая США, не могли зачистить от джихадистов больше года.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают бомбардировки опорных пунктов террористов в южной части провинции Идлиб. Так, по сведениям Step News Agency, боевые вертолеты и самолеты правительственной авиации нанесли удары по расположениям исламистов в окрестностях поселений Аш-Шейх Мустафа, Мадая, Тель-Ас и Ракайя около Хан-Шейхуна. Информации о понесенных джихадистами потерях оппозиционное агентство не сообщает. Поддержку силам САР в противостоянии террористам на этом направлении также регулярно оказывают ВКС РФ.

Министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб по поручению президента арабской республики Башара Асада посетил город Аль-Хубейт, освобожденный в прошедшие выходные, сообщает SANA. В ходе визита глава военного ведомства САР встретился с непосредственными участниками боевых действий против исламистов в этом районе и представителями командования, с которыми обсуждалась выработка дальнейшей стратегии по зачистке местности от радикалов. Взятие данного населенного пункта значительно приблизило САА к важнейшему оплоту боевиков — к городу Хан-Шейхун.

Провинция Ракка

Один из радикалов «Демократических сил» был убит террористом из «спящей ячейки» ИГИЛ1 в восточных предместьях города Ат-Табка, находящегося на западе провинции Ракка, передает Al Nour Radio. Отмечается, что боец SDF был зарезан ножом. Таким образом, прошлые заявления Соединенных Штатов и курдов о якобы «победе над ИГ» звучат еще более сомнительно на фоне почти ежедневно продолжающихся атак террористов на северо-востоке САР, отмечают эксперты. В результате таких налетов джихадистов, кроме того, нередко гибнут также и мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.