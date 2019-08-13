В Госдуме предостерегли от строительства в зоне аэропортов

Законопроект министерства транспорта РФ о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), текст которого был разослан аэропортам летом, требует детального рассмотрения парламентариев и экспертного сообщества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По словам парламентария, если смотреть в целом, вокруг любого аэропорта московской агломерации в пределах 30-километровой зоны не должно быть никаких строений и населенных пунктов.

«Но у нас уже исторически сложилось, что московские аэропорты находятся в черте столицы или других муниципальных образований. Не сносить же нам Химки, потому что рядом аэропорт «Шереметьево» или район Внуково», — рассуждает он.

Поэтому парламенту только предстоит оценить новую инициативу профильного ведомства правительства. На данный момент законопроект еще не поступил в комитет Государственной думы по транспорту.

«В прошлом или позапрошлом году шли серьезные споры по поводу приаэродромных территорий», — напомнил собеседник ФАН.

Тогда огромное число застройщиков уже вело строительство на территории Московской области.

«Я не исключаю, что многие застройщики просто не могут ввести жилье в эксплуатацию. Возникают соответствующие сложности, потому что у Росавиации могут быть связаны руки», — предположил Старовойтов.

Однако жилье уже построено и его нужно как-то заселять, добавил он.

«Надо отчетливо понимать, что полосы бывают разные, разной степени опасности, загрязненности. Шумы, о которых ведется диалог, могут быть не сильно слышны людьми, но есть определенные частоты, на которых они могут приносить неудобства, вызывать различные заболевания и депрессии».

Поэтому к вопросу необходимо подойти системно.

«Участие в работе над законопроектом должен принимать Роспотребнадзор. Именно он должен дать пояснения, где конкретно, в какой полосе ПАТ какой уровень опасности присутствует», — подчеркнул депутат.

Кроме Роспотребнадзора, в диалоге о законопроектах должны принять участие представители министерства транспорта, Росавиации, правительства Москвы и Московской области, отметил Старовойтов.

«Мы должны четко понимать, какое научное обоснование есть под определением той или иной зоны. Проблема стоит очень остро. Необходимо подойти к этому законопроекту детально, побеседовать с жителями домов, расположенных близ аэропортовых зон, спросить об их самочувствии и уровне комфорта. Следует запросить у министерства здравоохранения статистику по заболеваемости населения в приаэродромных территориях. Нам нужно знать, проявляются ли те или иные заболевания в районах, которые находятся рядом с аэропортом. Далее предстоит сравнить информацию о вредных выбросах. Нужно подходить четко, детализированно, с выработкой коэффициентов».

В то же время нельзя допустить негативного влияния на потенциал аэропортов, подчеркнул собеседник ФАН.

«Мы хотим, чтобы в Россию увеличивался поток туристов. Желаем максимальной пропускной способности для наших аэропортов, — заверил депутат. — Не должно выйти так, чтобы жители сданных в эксплуатацию домов начали писать коллективные жалобы на шум и загрязнение. Что нам придется тогда делать? Закрывать аэропорт? Ждем законопроект на площадке комитета. Готовы к детальной работе над ним», — пообещал парламентарий.

Законопроект об изменениях в порядке установки приаэродромных территорий вызвал раскол в профессиональном сообществе. Авиаторы считают, что после введения нового порядка установки ПАТ вокруг аэропортов может быть построено большое количество жилья. При этом строительство домов в этих зонах недопустимо из-за негативного воздействия шумов на здоровье граждан.