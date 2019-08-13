Суд подтвердил право Митрохина быть зарегистрированным на выборах в Мосгордуму

Москва, 14 августа. Окружная избирательная комиссия (ОИК) зарегистрирует члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму 14 августа. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск Митрохина к ОИК, отказавшей представителю «Яблока» в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Напомним, Митрохина исключили из предвыборной гонки, так как он предоставил недостаточное количество достоверных подписей. Однако член «Яблока» использовал все законные возможности, чтобы доказать свою правоту. СМИ сообщали, что Митрохин подделывал подписи и использовал «мертвые души», однако сам кандидат обвинил во всем недобросовестных сборщиков.

Сначала Митрохин пожаловался в Мосгоризбирком. Рабочая группа МГИК рассмотрела его обращение и признала действительными 203 подписи из 618 отбракованных ранее. Окружную избирательную комиссию обязали пересмотреть решение, однако вскоре член «Яблока» снова получил отказ. Впоследствии он обратился в суд.

Отметим, что отказ в регистрации также получили Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие соратники скандального блогера Алексея Навального, предоставившие избирательной комиссии поддельные подписи. Особенно в фальсификации отличилась Соболь, 14,67% подписей которой были признаны недействительными. Такой исход был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из квартир целую «фабрику поддельных подписей». Также Соболь не гнушалась подкупать избирателей и использовать подписи мертвых.

Получившие отказ соратники Навального предпочли не обращаться в суд, а устраивать незаконные митинги и массовые беспорядки в столице, понимая, что допущенные ими нарушения будут выявлены и при повторном рассмотрении. При этом так называемые оппозиционеры делали громкие заявление и обвиняли избирательные комиссии в предвзятом отношении, однако регистрация в качестве кандидата Митрохина, который тоже получил отказ, но вместо провокаций предпочел подавать жалобы и ходить в суды, опровергает их слова.