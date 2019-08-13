Солонников назвал незаконные митинги искусственной попыткой создать напряженность в стране

Москва, 13 августа. Мэрия Москвы отказала организаторам митинга в Москве в проведении очередной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции» 17 августа. Политолог Дмитрий Солонников не исключил проведение несогласованного митинга вопреки отказу властей столицы.

Организаторы митинга подали заявку на проведение согласованной акции с нарушением срока. Для проведения санкционированной акции заявление необходимо подать за десять дней, однако «оппозиционеры» направили заявление за девять дней. Мэрия Москвы на абсолютно законных основаниях отказала в проведении согласованной акции.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что задача «оппозиционеров» заключается в искусственном раскачивании ситуации в стране перед выборами 8 сентября. Для реализации своего плана организаторы незаконных акций намеренно привлекают провокаторов из других регионов, а также нанимают участников акций за деньги.

«Вот прошла в Москве согласованная акция — это нормально. Но то, что провокаторы организуют после согласованных мероприятий, — это другое. Более того, сразу призывают к участию в несанкционированных акциях. Это значит не высказать мнение — это значит выступить инициаторами создания напряженности в государстве», — заявил Солонников в комментарии «ПолитЭксперту».

Политолог считает, что решение властей Москвы также обоснованно и необходимостью соблюдать интересы москвичей. Горожане испытывают колоссальные неудобства из-за еженедельного перекрытия центра города. Кроме того, огромные убытки несет бизнес, который вынужден приостанавливать работу на время проведения митингов.

Эксперт подчеркнул, что участие в митингах принимают не только законопослушные граждане, которые высказывают свою позицию, но и специально обученные провокаторы. Из-за действий провокаторов мирные митинги перерастают в массовые беспорядки.

«Одно дело законопослушные граждане со своим мнением, и прекрасно, что у них есть возможность его высказать. А другое — это провокаторы, которые нацелены на то, чтобы организовать беспорядки», — добавил политолог.

Ранее мэрия Москвы пошла навстречу оппозиционерам и разрешила провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта.

Поводом для проведения акций, в том числе незаконных, стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы кандидатов, уличенных в фальсификации подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.