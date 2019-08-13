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Россиянин стал миллионером благодаря лотерейному билету за 40 рублей

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Россиянин стал миллионером благодаря лотерейному билету за 40 рублейКалининград, 13 августа. Житель Калининграда смог выиграть в лотерею «Столото» 3,58 миллиона рублей. Счастливый билет обошелся мужчине всего в 40 рублей.

Пресс-служба «Столото» сообщила местному изданию «Клопс», что калининградец купил выигрышный билет в официальном приложении лотереи «Гослото «5 из 36». Счастливец сумел точно угадать числа в первом поле и получил заслуженный приз. Выигрышными стали числа 3, 32, 2, 22, 33, расположенные в первом поле. Организаторы лотереи предполагают, что две цифры, которые составили комбинацию, могут что-то значить для победителя.

Отметим, что счастливец еще не получил свой многомилионный приз. Для этого жителю Калининграда необходимо добраться до Москвы и обратиться в лотерейный центр. А чтобы подтвердить свою победу – достаточно предъявить выигрышный билет.

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