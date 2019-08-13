Политолог уличил «оппозицию» в использовании митингов для нагнетания ситуации и провокаций

Москва, 13 августа. Мэрия Москвы не будет идти на поводу у тех, кто организует массовые беспорядки, уверен политолог, публицист, руководитель «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

В комментарии изданию «НьюИнформ» он заметил, что те, кто выходил на согласованный митинг 10 августа, не заслуживают доверия. Захаров заметил, что организаторы подобных публичных мероприятий «используют протест не для выражения своих претензий, а для нагнетания ситуации, создания провокаций».

«Главная задача и цель этих митингов — попытка организовать Майдан в Москве, а также срыв региональных выборов, дискредитация избирательной системы России. Люди, которые организуют эти митинги, для меня не оппозиция — это государственные изменники, которые на деньги фондов США и Запада хотят устроить здесь новую революцию», — объяснил Захаров.

Напомним, сторонники скандального блогера Алексея Навального после отказа в регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций начали активно призывать жителей столицы к участию в незаконных митингах 27 июля и 3 августа. А 10 августа на проспекте Сахарова состоялся санкционированный митинг-концерт так называемой «оппозиции». Но политическое публичное мероприятие превратилось в ивент для школьников, которые пришли на халяву поглазеть на популярных среди молодежи рэперов — Oxxxymiron и Face.

После санкционированного мероприятия активизировались провокаторы, которые вышли на так называемые «мирные прогулки». Сотрудники полиции пресекали любые попытки нарушить безопасность горожан и устроить массовые беспорядки. Очередной митинг «оппозиция» хотела провести 17 августа, однако мэрия не поддержала соответствующее предложение из-за несоблюдения организаторами сроков подачи уведомления о проведении массового мероприятия.

Организаторами незаконных митингов являются соратники Навального — Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас. Им отказали в регистрации в качестве кандидатов из-за фальсификаций подписей. К примеру, у Соболь нашли 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из квартир в Москве она организовала штаб по рисовке подписей.