Су-27 отогнал от самолета Шойгу истребитель НАТО F-18. События дня. ФАН-ТВ

Опасное сближение и хладнокровный маневр. Истребители НАТО и России встретились снова — теперь над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет западного альянса F-18, набравшись смелости, подлетел к борту министра обороны России Сергея Шойгу — он в тот момент следовал из Калининграда в Москву после рабочей поездки. Главу ведомства сопровождали два российских Су-27, поэтому «игра в гляделки» кончилась довольно быстро, один из наших истребителей вплотную приблизился к «любопытному гостю» и в итоге отогнал его. Вообще, учитывая, что НАТО и Москва полностью прекратили сотрудничество, подобные инциденты не редкость, в том числе у российских рубежей. Этим летом вблизи наших границ проходили военные учения Sea Breeze в Черном море и Baltops в Балтийском с участием авиации НАТО. Но вот России это запомнилось, прежде всего, внезапными визитами. Но, как и сейчас, на страже неустанно дежурил все тот же Су-27, не раз поднимавшийся на перехват самолетов ВВС Швеции и ВВС США. С соблюдением всех международных норм наш истребитель сопровождал незваных гостей, не допустив нарушений. К счастью, до прямых столкновений дело не дошло.

На борьбу с лесными пожарами брошены силы авиации и серьезные финансы. Правительство страны выделило около 6 млрд рублей из резервного фонда для тушения огня в Сибири и на Дальнем Востоке. Распоряжение подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев. Большую часть средств на покрытие расходов получит МЧС — свыше 2 млрд рублей, чуть меньше получат Министерство обороны и Рослесхоз. Последний распределит деньги между субъектами, наиболее пострадавшими от пожаров Якутией, Иркутской областью и Красноярским краем. Все ведомства подготовят отчет об использовании средств до 1 февраля следующего года. Пожары пришли в Сибирь еще весной и вызвали громкий общественный резонанс. Прямой угрозы людям они не несли, но вот дым окутал множество населенных пунктов. Причиной возгораний стали не только погодные условия, жаркая, засушливая погода, но и человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем, а также умышленные поджоги, за которыми скрывались незаконные рубки. Этими фактами уже заинтересовалась Генпрокуратура. На данный момент в России горит свыше 2 млн га леса. К концу июля в МЧС приняли дополнительные меры по борьбе с огненной стихией, а затем на помощь пришли военные из Минобороны. Общими усилиями площадь пожаров сократилась на четверть, вместе с этим уменьшился их прирост. Но работа еще предстоит значительная.

Кандидаты в губернаторы Петербурга обсудили экономику

Санкт-Петербург вовсю готовится к губернаторским выборам. До рокового дня осталось уже меньше месяца, так что избирательные кампании входят в решающую фазу. В эфире «России 1» кандидаты впервые столкнулись друг с другом на дебатах. Это Владимир Бортко от партии КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Александр Беглов в статусе самовыдвиженца и единственный представитель прекрасного пола Надежда Тихонова от «Справедливой России». Тема для дискуссии выбрана крайне острая — городской бюджет и экономика. Вместе с этим кандидаты заговорили о категоричных мерах. Например, Бортко заявил, что Северная столица должна отказаться от либеральной модели экономики и полностью изменить управление городом. Его не поддержала Тихонова, напомнив, что коммунизм россияне «уже проходили». Амосов сделал акцент на развитии бизнеса, а Беглов — на результатах, достигнутых им во главе города.

«Есть раздел, по которому нужно изменить управление городом. Изменить нужно управление городом, вообще все. Не так, что придет один человек, добрый царь», — заявил Владимир Бортко.

«Мы в кризисе. Как же выходить из этого кризиса? На мой взгляд, путей два: освободить бизнес от тех административных пут, ренты, которую взимает чиновничий класс с бизнеса. Второе: мы должны повысить эффективность самого городского хозяйства», — считает Михаил Амосов.

«Мы опросили граждан, которые нам прислали 400 000 предложений по программе «Родной район — твой бюджет», и разработали свою программу реальных действий», — сказал Александр Беглов.

«Да простят меня мои коллеги, но в коммунизме мы тоже уже жили. И либеральная модель тоже себя изжила, как недавно сказал президент», — считает Надежда Тихонова.

В октябре прошлого года свои полномочия досрочно прекратил бывший градоначальник Георгий Полтавченко. Указом президента страны Владимира Путина Северную столицу с приставкой «врио» возглавил Александр Беглов. Останется ли он на посту, мы узнаем уже совсем скоро — после выборов 8 сентября.