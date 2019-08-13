США отложили введение пошлин на товары из Китая

Вашингтон, 13 августа. Вашингтон отложил введение пошлины в размере 10% на некоторые импортируемые из Китая товары, сообщили в пресс-службе Торгового представительства США.

На данный момент американские власти планируют ввести пошлины 15 декабря. Как пишет агентство Reuters, это касается не всех товаров — компьютеров, игровых приставок, ноутбуков, мониторов, сотовых телефонов, а также других гаджетов и некоторых предметов одежды и обуви.

Также, как стало известно журналистам, некоторая продукция будет выведена из-под пошлин. Такое решение власти США приняли из соображений безопасности и ввиду важности для здравоохранения.

На фоне переноса введения пошлин резко выросли американские фондовые индексы: Dow Jones Industrial Average — на 349,01 пункта, NASDAQ Composite — на 135,74 пункта, S&P 500 — на 39,53 пункта.

По некоторым данным, 13 августа состоялись телефонные переговоры между главами делегаций США и Китая, которые решают вопросы торговли. Интересы американцев представлял глава Минфина Стивен Мнучин, а также торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Китайскую сторону на переговорах представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Пекин сделал решительное представление на фоне решения Вашингтона ввести пошлины с 1 сентября. Стороны договорились обсудить вопросы торговли еще раз в течение ближайших двух недель.