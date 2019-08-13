Новый митинг «оппозиции» ударит по ее сторонникам, считает Соловьев

В мэрию Москвы подана очередная заявка на шествие и митинг 24 августа. Митинг ударит прежде всего по сторонникам «оппозиции» — пострадают бизнесмены и предприниматели. Они понесут колоссальные убытки из-за незаконной акции подстрекателей.

Стоит отметить, что ядром беспорядков будут все те же провокаторы — сторонники одиозного блогера Алексея Навального вроде Любови Соболь и люди, в подписных листах которых обнаружились «подписи мертвецов». Отметим, что ранее им предлагали провести митинг на проспекте Сахарова, но они принципиально отвергли это предложение. Совершенно очевидно, что так называемые оппозиционеры намерены устроить новые провокации.

Известный российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возмутился действиями подстрекателей. Телеведущий подчеркнул, что у «лидеров протеста» нет никакой объективной повестки, тем не менее они всеми возможными способами стараются вытащить людей на улицы. Скорее всего, это приведет к новым задержаниям, административным арестам и штрафам. Также собеседник агентства обратил внимание на тот факт, что провокаторы портят жизнь сотрудникам правоохранительных органов.

«Это называется злоупотреблением правом, потому что возникает вопрос: а какую цель они [провокаторы] ставят этими митингами? Они же не могут сказать, что это митинги ради митингов, что это способ лишить сотрудников Росгрвардии провести выходные с семьей. Это лишь способ хоть как-то заявить о себе. При этом люди, которые подают эти заявки, чем они известны? Они муниципальные депутаты, незарегистрированные кандидаты. И? А делают они что? Чего они добились? То, что я вижу сейчас — это типичное злоупотребление правом. Ну, мы народ терпеливый, закон у нас очень либеральный. Так что жалко сотрудников Росгвардии и МВД: их женам придется проводить выходные без своих мужей. Может, им стоит немножко подумать? Нет, конституция им позволяет встречаться, но почему это нужно обязательно делать в центре? Почему нужно делать так, чтобы всем остальным москвичам было неудобно? Достаточно вспомнить их несанкционированный митинг по Бульварному кольцу. Жалко людей, которые надеются в субботу заработать деньги, якобы это же их электорат, владельцев ресторанчиков, их сотрудников, работников магазинчиков», — сказал Владимир Соловьев.

Напомним, организаторами массовых беспорядков, которые до этого проходили в Москве, являются Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и прочие навальнисты. После несанкционированного митинга, прошедшего в столице 27 июля, все зачинщики были взяты под стражу, кроме Любови Соболь — ей удалось избежать наказания благодаря несовершеннолетней дочери. Тем не менее ей придется заплатить существенный штраф, как и предписывает российское законодательство.

Отметим, что Соболь не была зарегистрирована кандидатом в депутаты Московской государственной думы, поскольку она предоставила в избирательную комиссию фальшивые подписи, их общее количество превышало 10%. Это уже не первый раз, когда Соболь нарушает российское законодательство. Например, столичные правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, в подписных листах обнаружились «автографы» давно умерших людей.