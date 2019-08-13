Названы продукты, способные уберечь курильщика от рака

Санкт-Петербург, 13 августа. Ученые из Австралийского университета Эдит Коуэн в ходе эксперимента выявили продукты, которые способны снизить риск появление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Эксперты из Австралии наблюдали за датчанами в течение 26 лет и выявили продукты, которые помогут уберечь организм от рака и заболеваний сердца. В эксперименте участвовали свыше 56 тысяч человек, возраст которых составлял от 52 до 60 лет. За время проведения исследования 6,3 тысячи человек умерли от рака, а более 4 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает РЕН ТВ, специалисты рекомендуют употреблять больше продуктов, в которых содержаться флавоноиды. Такими растительными пигментами богаты яблоки, апельсины, черника, брокколи, чай и многие другие. Употребление указанных продуктов защитит организм от возникновения рака и заболеваний сердца.

Максимальный эффект эти растительные продукты в ходе эксперимента оказали на людей, которые курят и употребляют алкоголь. Флавоноиды снизили у курящих риск возникновения хронических заболеваний.

Отметим, что полностью уберечь организм от сердечных заболеваний или рака невозможно только с помощью флавоноидов. Однако их употребление вместе с исключением вредных привычек, как отмечают эксперты, хорошо скажется на здоровье.