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Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине

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Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине

Киев, 13 августа. На Украине зафиксирована самая масштабная вспышка кори, сообщила директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

За полгода в Киеве корью заболели пять тысяч человек, среди которых две тысячи — несовершеннолетние. Гинзбург пояснила, что это втрое больше, чем за шесть месяцев в 2018 году.

Каждый второй заболевший нуждался в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В текущем году двум людям врачи не смогли помочь: они умерли. Гинзбург пояснила, что они не были привиты и обратились за помощью к медикам слишком поздно.

Директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации добавила, что плановые прививки в предыдущие годы не получило огромное количество детей в возрасте до 5 лет до 14 лет.

«Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха со всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новый виток. И не только кори, — приводят ее слова украинские СМИ. — Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезнями, например – дифтерией».

Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине

На Украине с начала года корью заболели более 57,1 тысячи человек — почти 27 тысяч взрослых и более 30 тысяч детей. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о порядка 365 тысячи заболевших корью в этом году. 

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