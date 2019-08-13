Националист Карась пообещал, что Украина «поглотит» часть России и полетит на Марс

Киев, 13 августа. Лидер запрещенной в России украинской неонацистской группировки С14 Евгений Карась заявил, что Украина «поглотит» часть России и полетит на Марс.С таким заявление он выступил в эфире интернет-канала SobiNews.

По словам радикала, такой сценарий станет возможным в 2030 году. Именно тогда, как пояснил он, Украина будет готова принять в свой состав часть России и стран Прибалтики, после чего будет создана «Литовско-Киевскую Русь», которая будет соперничать с Китаем и США в сфере освоения космоса, в частности, конкурировать за полеты на Марс.

«Я думаю, в 2030 году это все будет. В состав Украины будут уходить Беларусь, Воронежская, Невская республики», — заявил он.

Карась добавил, что, может быть, войти в состав Украины захотят и прибалтийские страны.

«(Тогда) у нас может восстановиться Литовско-Киевская Русь, куда войдут все нормальные люди», — отметил националист.

По его мнению, просто объединить Белоруссию и Украину мало: «Надо ставить более масштабную цель».

В этот воображаемый альянс Карась включил «Невоградскую республику»,«кусочки Московского царства, кусок Воронежа, плюс Кубань по-любому». Этот новый «восточно-европейский центр», продолжил фантазировать Карась, сможет говорить и с Китаем, и с Америкой. Разговоры эти, по его словам, коснутся искусственного интеллекта, «и кто на Марс летит».