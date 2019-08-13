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ЦСКА стал единственным российским претендентом на Комличенко

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ЦСКА стал единственным российским претендентом на Комличенко

Москва, 13 августа. Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко интересен ЦСКА. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника агентства, футболистом также интересуются «Спартак», «Динамо» и «Зенит», однако только ЦСКА проявляет активность в переговорном процессе. Как отметил источник, ЦСКА готов заплатить за 24-летнего россиянина три миллиона евро. При этом чешский клуб рассчитывает получить за своего лучшего бомбардира не меньше четырех миллионов евро и готов ждать предложений от европейских команд. По словам собеседника ФАН, сам футболист настроен продолжать карьеру в Европе.

Напомним, Комличенко выступает за «Млада Болеслав» с лета 2017 года. Он находился в аренде, а зимой этого года был выкуплен у «Краснодара» за 400 тысяч евро. В минувшем сезоне нападающий побил рекорд по результативности в чешской высшей лиге.

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