Мать Бузовой объяснила поведение вылизывающей тарелку дочери-«блокадницы»

Москва, 13 августа. Мать ведущей ток-шоу «Дом-2» и популярной певицы Ольги Бузовой Ирина прокомментировала вызвавшее бурную реакцию пользователей Сети видео, на котором звезда облизывает тарелку, а после называет себя блокадницей.

Ранее в своем профиле в Instagram Бузова выложила кадры, на которых она облизывает тарелку, и, видимо, пытаясь оправдать свое невоспитанное поведение, отмечает, что «дома можно». В конце ролика звезда неожиданно называется себя блокадницей. Подписчики Бузовой возмутились ее словами, заметив, что светская дива проявляет полное неуважение к истории и, в первую очередь, к людям, которые пережили страшные времена.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян в комментарии ФАН прокомментировал ставшее скандальным видео и посоветовал Бузовой все-таки иногда «включать тормоза». Он напомнил, что «блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных настоящих блокадников».

«И когда такой человек, как Бузова, с хорошим достатком, никогда по-настоящему не голодавший, позволяет себе подобное позерство и бездумно спекулирует на теме блокады, — это выглядит не просто глупо, но и отвратительно», — возмутился Манукян.

Однако, с точки зрения матери Бузовой Ирины, опубликованный кадры — очередная шутка. В беседе с корреспондентом «Пятого канала» она подчеркнула, что Ольга никого не хотела обидеть.

«Ее бабушка — блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах <.> Мы действительно ни куска хлеба, ни крошки не оставляли никогда на тарелках. То есть пережитый голод действительно сохраняется в генах поколениями», — объяснила Ирина выходку дочери.

Мать Бузовой заметила, что даже во время блокады люди продолжали шутить друг над другом, а ее дочь жила в семье, которая сохранила память о тех годах. Именно поэтому Ольга и другие члены семьи облизывают тарелки и никогда не выбрасывают еду.