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«Оппозиция» собирается устроить очередные массовые беспорядки в Москве 24 августа

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«Оппозиция» собирается устроить очередные массовые беспорядки в Москве 24 августа

Москва, 13 августа. Столичная мэрия получила новую заявку на проведение массового мероприятия от представителей так называемой оппозиции. Обращение отправили Эльвира Вихарева, которая была организатором митинга, прошедшего в Москве 10 августа, Александр Соловьев и Татьяна Усманова.

Авторы заявки указали, что намереваются провести в столице 24 августа одновременно и митинг, и шествие. Ранее так называемой оппозиции уже отказывали в шествии и предлагали провести акцию на проспекте Академика Сахарова. На этот раз городские власти так же могут из соображений безопасности согласовать только проведение митинга.

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