Депутат рассказал о «прививке» крымчан от участия в митингах

Москва, 13 августа. Мэрия Москвы отказала организаторам митинга в проведении очередной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей. Инициаторы митинга нарушили срок подачи заявления на проведение митинга.

Организаторы подали заявку на проведение согласованной акции с нарушением срока. Для проведения санкционированной акции заявление необходимо подать за десять дней, однако «оппозиционеры» направили заявление за девять дней. Власти Москвы на абсолютно законных основаниях отказали в проведении согласованной акции.

Ранее согласованный митинг прошел в Москве 10 августа на проспекте Сахарова. Несмотря на то, что сам митинг прошел мирно и скорее напоминал концерт популярных исполнителей, «оппозиционеры» остались недовольны. Провокаторы призвали устроить шествие. Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, зажиганием дымовых шашек и битьем машин.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что «оппозиционеров» не устраивают мирные акции, они намерены проводить провокации и идти на нарушение закона. Ганжара призвал граждан воздержаться от акций, даже мирных, так как в планы оппозиции не входят мирные митинги.

«Мы видели это 10 августа, когда в целом мирная акция на проспекте Сахарова превратилась в незаконное шествие и столкновения с полицией. Вообще сама суть протестной активности заключается в том, чтобы выйти за рамки. Мы помним события во время украинского Майдана, и там уже никто не ищет виноватых… Здесь должна быть какая-то осознанность у самих протестующих», — заявил депутат в комментарии Nation news.

Депутат считает, что влияние митингов оппозиции минимально, для привлечения внимания оппозиция вынуждена использовать популярных исполнителей и блогеров, а также привлекать наемных провокаторов и платить им деньги.

«У нас, у крымчан, есть «прививка» от митингов. Мы знаем, что за этим стоит. Поэтому решение мэрии, на мой взгляд, правильное. И те люди, которые придут на эту акцию, придут осознанно нарушать закон», — подытожил депутат.

Власти Москвы разрешили «оппозиции» провести согласованный митинг в Москве 10 августа в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых уличили в фальсификации подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

Как ранее отметил бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов, оппозиция предала доверие властей Москвы. Мэрия столицы разрешила провести согласованный митинг, но оппозиционеры устроили из него массовые беспорядки. Серуканов саркастично предложил всем представителям оппозиции, которые добивались проведения законных акций, сказать «спасибо» директору «ФБК» Леониду Волкову.