Главные новости 13 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 13 августа.

Продюсер Яна Рудковская может злоупотреблять алкоголем, что негативно отражается на ее лице, считает блогер Лена Миро. Блогер Лена Миро прокомментировала внешность Рудковской.

Горняки шахты «Центральная» присоединились к другим митингующим, которые бастуют из-за долгов по заработной плате. Горняки трех шахт в Донбассе отказались работать из-за долгов по зарплате.

Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства Украины для россиян. Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян.

Сергей Саливон рассказал, на чем держится экономика страны в условиях развала промышленности. Эксперт рассказал, благодаря чему Украина пока держится на плаву.

В Госдуме поддержали отказ столичных властей согласовать шествие за так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму. В Госдуме напомнили, что несанкционированные митинги превращаются в массовые беспорядки.

Скандальный блогер Лена Миро рассказала правду о ссоре певицы Наргиз Закировой и продюсера Макса Фадеева. Лена Миро рассказала правду о ссоре «лысой Наргиз» и «жирного Фадеева».

Сергей Цеков считает, что заявления посольства США на Украине по поводу визита Путина в Крым, «выглядят глупо». Реакцию США на визит Путина в Крым в Совфеде назвали вмешательством в дела РФ.

Эксперты ВНИИ труда назвали профессии, которые стали самыми востребованными в России в 2019 году. Эксперты назвали самые востребованные в России профессии.

Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы предложили Минтруду перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.

Сенатор Сергей Цеков назвал данный факт вопиющим, но отметил, что Крым адаптировался и развивается в условиях водной блокады. В Совфеде напомнили, чем для Украины обернулась водная блокада Крыма.