«Оппозиция» заставляет людей нарушать закон, организовывая незаконные митинги

Москва, 13 августа. Директор московского бюро по правам человека, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод назвал политическим пиаром митинги и шествия не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов и их сторонников.

Брод подчеркнул, что отказ властей Москвы согласовать митинг 17 августа был правильным решением. Он напомнил, что ЦИК неоднократно перечислял достаточно веские причины, почему сторонников блогера Алексея Навального не допустили до выборов в Мосгордуму.

«У них не было необходимых комплектов документов, не было необходимого количества действительных подписей, — констатировал Брод. — Выходы на митинги, на прогулки — это не способ разрешения проблемы».

Он добавил, что нарушение закона и выход на улицы 17 августа в Москве станут политическим пиаром так называемой «оппозиции». Он напомнил, что прогулки по бульварам не помогут кандидату зарегистрироваться на выборах.

«Есть специальные правовые механизмы, — приводит его слова «Политика сегодня». — Митинги и прогулки осуществляются для того, чтобы повысить свою узнаваемость среди протестного электората, отработать методы манипуляции, мобилизации толпы».

Он отметил, что организаторы не беспокоятся о своих сторонниках и последствиях нарушений закона, к которым они призывают их.

«Идет продолжение давления, шантажа, выбор конфликтного пути развития, — считает Брод. — И это на совести организаторов, которые подставляют людей под действия правоохранительных органов».

С июля в Москве каждую субботу проходят акции протеста, в том числе незаконные. Организаторами мероприятий выступают люди Навального, которые уверяют своих сторонников, что на выборы в Мосгордуму их не допустили незаконно. В ЦИК РФ же неоднократно обращали внимание, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.