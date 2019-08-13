Пригожин обвинил в продажности звезд, поддержавших митинги в Москве

Москва, 13 августа. Звезды шоу-бизнеса, которые поддержали митинги в Москве, готовы за деньги поменять свою позицию. Об этом заявил российский продюсер Иосиф Пригожин.

10 августа на проспекте Сахарова состоялся митинг-концерт, который посетили ряд популярных звезд: Face, «Айспик» и «Кровосток». Также на мероприятии присутствовали рэпер Oxxxymiron и журналист Юрий Дудь. Иосиф Пригожин обвинил в продажности звезд, которые поддержали митинг в российской столице.

«У них нет позиции. Точнее позиция такая — [лживая], и нашим, и вашим. Стоит только им заплатить, и они тут же изменят свою позицию. Вот и все», — сказал Пригожин в комментарии «URA.RU».

Он добавил, что не понимает «всего этого протестного кипеша», и заявил, что тех, кто выходит на митинги в столице, следует отправлять на «трудные работы, чтобы они приносили пользу стране».

Напомним, состоявшийся 10 августа митинг-концерт так называемая оппозиция пыталась выдать за свою очередную акцию. По официальным данным ГУ МВД Москвы, мероприятие посетили всего около 20 тысяч человек, причем только треть из них — москвичи.

Организаторами незаконных акций и митингов в Москве являются представители команды скандального блогера Алексея Навального: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей москвичей и превышения доли брака в подписных листах, поданных в МГИК.

Например, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь уличили в использовании «мертвых душ» в своих подписных листах. Кроме того, полиция обнаружила «фабрику» по рисовке автографов избирателей в поддержку юриста «ФБК». Также сообщалось, что незаконными методами при сборе подписей избирателей пользовались Илья Яшин и Дмитрий Гудков.