Клинцевич назвал подстрекательством указ Зеленского о выдаче гражданства Украины россиянам

Москва, 13 августа. Поручение президента Украины Владимира Зеленского упростить предоставление гражданства россиянам является подстрекательством, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Поручение президента Украины упростить предоставление гражданства россиянам, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям», носит подстрекательский характер, и его появление на свет именно в эти дни вряд ли можно назвать случайным», — считает сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что Зеленский таким образом прямо призвал россиян участвовать в несанкционированных митингах и устраивать провокации, пообещав за это ускоренное предоставление украинского гражданства.

«Получается, что украинское гражданство, которое и даром никому не нужно, нужно еще заслужить, занявшись разрушением собственной страны», — подытожил Клинцевич.

Во вторник Зеленский упростил процедуру получения гражданства Украины для россиян. При этом на упрощенное получение украинского гражданства могут рассчитывать граждане России, которые откажутся от действующего паспорта и предоставят подтверждающий документ.

Ранее указ Зеленского прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров. По мнению сенатора, поручение сделано назло российским властям в ответ на упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса. Джабаров уверен, что желающих получить украинский паспорт по новой программе будет немного. Основную массу желающих составят те, кто нарушил российские законы.